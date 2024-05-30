نقدم لكم توقعات تنسيق التمريض العادي 2024 محافظة القاهرة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث يبحث مجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، في العديد من المحافظات ومنها: (القاهرة والجيزة والاسكندرية وشمال سيناء والسويس وغيرهم).

توقعات تنسيق التمريض العادي 2024 محافظة القاهرة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، التعرف على توقعات تنسيق التمريض العادي 2024 محافظة القاهرة وبعض المحافظات بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وهي كالآتي:

تنسيق التمريض العادي محافظة القاهرة: 220 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الجيزة: 218 درجة.

تنسيق التمريض العادي الشرقية: 264 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الأقصر: 195 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة كفر الشيخ: 220 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الغربية: 234.5 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة البحيرة: 277 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة دمياط: 200 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة سوهاج: 265 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الإسكندرية: للبنين 260، للبنات 255 درجة.

شروط التقديم في التمريض العادي بعد الإعدادية 2024

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التربية والتعليم شروط التقديم في التمريض العادي وذلك من خلال الشروط التالية:

الشرط الأول: أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية ويقيم بمصر.

الشرط الثاني: اجتياز كافة الاختبارات البدنية والنفسية والتحريرية إلى جانب اختبارات الهيئة والكشف الطبي.

الشرط الثالث: ألا يتجاوز الطالب الثامنة عشر بحلول شهر أكتوبر القادم.

توقعات تنسيق التمريض العادي 2024

وفي هذا السياق، نستعرض لكم توقعات تنسيق التمريض العادي 2024، في القاهرة وبعض المحافظات، جاءت كالآتي:

القاهرة: 220 درجة

الجيزة: 200 درجة

الإسكندرية: 215 درجة

القليوبية: 215 درجة

مطروح: 205 درجة

المنيا: 212 درجة

سوهاج: 230 درجة

الدقهلية: 244 درجة

كفر الشيخ: 220 درجة

الشرقية: 225 درجة

قنا: 205 درجة

الفيوم: 215 درجة

أسوان: 205 درجة

الوادي الجديد: 220 درجة.

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