الاحتلال يُعلن حصيلة ضحاياه خلال معارك اليوم السابق فى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك 14 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عضو مجلس الحرب غادي أيزنكوت، صرح أمس، بأن هناك كتيبة كاملة تعمل في جباليا تجابه فصائل المقاومة الفلسطينية، أو ألوية كان قد قيل سابقًا إنه تم الإجهاز عليها وتفكيكها.

وتابعت: "كان قد سبقها إعلان جيش الاحتلال بمقتل 3 من جنوده وإصابة 5 بينهم 3 بإصابات حرجة ومنهم ضابط، كانت هذه نتيجة كمين مفخخ ومحكم أقامته فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مبنى سكني بالقرب من معبر رفح".