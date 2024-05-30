الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كن الفارس".. رياضة الخيل متعة ومغامرة وسياحة في الإسكندرية (فيديو)

شموخ ورقي وهيبة وصلابة.. صفات لن تجدها مجتمعة سوى في الخيل، فاذا اتخذك الخيل صديقا صرت فارسه ولا أحد سواك، يأذن له باعتلاء ظهره.

من الإسكندرية، يقول كابتن سيد عبد اللطيف مؤسس خيالة الإسكندرية، إن الخيول فصائل مختلفة من دول كثيره، ولكن الخيل العربي الأصيل نجح في التربع على صدارة القائمة، بهيئته المميزة وشخصيته القوية الفريدة.

الإسكندرية وجهة محبي الفروسية 


تدريب الخيول لا يقتصر على محافظات الشرقية او البحيرة ولكن مؤخرا اصبحت الاسكندرية تنافس بقوة في توفير اماكن تدريب لمحبي الفروسية.


لتجد في أرض التدريب شبابًا وفتايات نجحوا في ترويض الخيول حتى أصبحوا اصدقاء كل منهم يفهم طباع الاخر ويفهم كيف يرضيه.

"زين" و"فيروز" أسماء لها معنى يعكس رقي الخيول وهيبة شخصيتها لتتميز الخيول العربية الأصيلة بالقوة والصلابة والجبهه الغير مستقيمة والعيون الكبيرة والأذن الصغيرة.

"فارس في كل بين سكندري" هذه رؤية كابتن سيد عبد اللطيف، ليكون التدريب على رياضة من تجمل الرياضات البدنية والنفسية، فتجد بعد مرور فتره التدريب بمتوسط زمني 4 شهور، تغيير في شخصية المتدرب التي انعكست من الخيول

واصل ان الخيول ليست رياضة فقط، ولكن تأثير الخيول كبير يستخدم في تمارين اليوجا، وايضا في تدريبات خاصة لذوي القدرات الخاصة وامواض التوحد بمعالجة نفسية وليست فيزيائية تحسن من حالتهم الصحية بجدارة.

وطالب “عبد الحميد” بضرورة تخصيص جانب من شواطىء الاسكندرية ذات المساحات الواسعة لممارسة رياضة الفروسية باعتبارها فرصة لجذب مزيد من محبي الفروسية إلى الإسكندرية.

txt

الخيول المصرية معروفة عالميًا بأصالتها.. "باب رزق" يكشف عن أسرار هذه المهنة

 

IMG_20240530_164438
IMG_20240530_164438
IMG_20240530_164403
IMG_20240530_164403
IMG_20240530_164342
IMG_20240530_164342
IMG_20240530_164309
IMG_20240530_164309
IMG_20240530_164300
IMG_20240530_164300
رياضة الفروسية ركوب الخيل الإسكندرية الخيالة خيول الاسكندرية

الأكثر قراءة

سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم فى الدقى

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة