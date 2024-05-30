الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجلس المصري للشؤون الخارجية: الصين ترى مصر دولة عربية رائدة ومؤثرة

الدكتور ضياء حلمي
الدكتور ضياء حلمي

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات المصرية الصينية، لم تشهد  في تاريخها منذ عام 1965 مثل هذه المتانة وهي ليست من فراغ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن الرئيس الصيني لم يثق وهو رجل سياسي حكيم وله مجلدات في ذلك، في قيادة سياسية في مصر أكثر من العشر سنوات السابقة، وألا ما كان القرار الصيني والمصري، بتلاقي الارادة السياسية لتأسيس شراكة اقتصادية شاملة من عشر سنوات، ثم  الارتقاء بها كل مراحلة.

وأكد أن رؤية الصين لمصر، أنها تمثل الاستقرار وحجر الزاوية في المنطقة والسلم الامني بإفريقيا، وترى الصين أن مصر دولة عربية رائدة ومؤثرة، وأنها تقوم بالسياسية بشرف، لاسيما عن احترامها كافة القوانيين الدولية.

المجلس المصري للشؤون الخارجية العلاقات المصرية الصينية

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