على مساحة 4200 متر.. آخر تطورات مشروع حلقة سمك الأنفوشي بالإسكندرية (فيديو)

يعد مشروع تطوير حلقة السمك بالأنفوشي، أحد المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، والذي يتضمن إنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى وإعادة ترميم مبنى الحلقة التراثي، لتضم عروس البحر المتوسط أكبر وأهم مركز تجاري للأسماك في نطاق الوجه البحري بالكامل لتكون حلقة سياحية وحضارية.

ومع قرب الانتهاء من مشروع حلقة السمك بالإسكندرية، أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا من داخل المشروع للتعرف كل كافة تفاصيله من إنشاء مبنى سوق حضاري متكامل، ومطاعم فاخرة وتطوير البنية التحتية والمرافق بالمنطقة.

وقال المهندس شفيق بطرس، مدير مشروع حلقة السمك الجديدة، إن العمل يجرى على قدم وساق للإنتهاء من المشروع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من أكثر من 85% من المشروع والذي يشمل باكيات البائعين والتجار وأعمال الواجهات والارضيات والنوافذ وتركيب المصاعد والشبكات الداخلية.

تفاصيل مشروع حلقة السمك

وأضاف “بطرس” في تصريحات لـ "الدستور"، أن مشروع الحلقة يقام على مساحة 4200 متر مسطح ومكون من 5أدوار وجراج على مساحة المشروع بالكامل يسع ل300 سيارة، لافتًا أن الحلقة ستضم أماكن لتجارة وبيع الأسماك ومحلات ومطاعم وخدمات متنوعة.

وأوضح أن أدوار مبنى الحلقة تتضمن كل من الدور الأرضي وهو دور الحلقة والذي ينقسم إلى جزئين، جزء لتجار الجملة يتكون من 23 باكية كل باكية مجهزة بمساحة لعرض الأسماك وحوض خاص وشبكة صرف وتهوية، بالإضافة لجزء إداري بمكتب خاص وسلم داخلي ومساحة الباكية تتراوح بين 50إلى 60متر، ويتوسط هذا الجزء “استندات” لعرض الأسماك والمنتجات البحرية يعلوها "سكاي لاين" لدخول الإضاءة الطبيعية للحلقة، أما الجزء الثاني وهو مخصص لبيع القطاعي يضم 28باكية منهم 2باكية لتنظيف وتحضير الاسماك، كل باكية مجهزة بحوض غسيل شبكة صرف، ومساحة كل باكية بين 20إلى 25متر.

وتابع مدير المشروع، أن دور الميزان يضم المكاتب الإدارية لإدارة الحلقة ثم الدور الأول وهو دور الخدمات والذي ينقسم إلى عدة أجزاء منها المطابخ الخاصة بالمطاعم ومسجد، ومطعم، وجزء غرف لمتعلقات العاملين بالحلقة وجزء التخزين ونظافة المشروع، أما الدور الثاني والثالث والرابع هم مطاعم تنقسم اجزاء داخلية وخارجية ترى بحر الإسكندرية كاملًا.



وأشار إلى أن المشروع يشمل ايضا جزء المحلات بالدور الارضي والذي يضم 15محل، و2مسجد، ودورات مياه في كل دور، و6 مصاعد منهم مصعد بانوراما زجاجي، و2 ونش، لنقل الأسماك من الجراج لدور لخدمات، وفرع بنك بمنطقة المحلات.

وأكد بطرس، أن مبنى الحلقة بالكامل مجهز بشبكات صرف رئيسية انظمة الحريق والتكييفات والتهوية، فضلا عن الإنتهاء من تركيب السيراميك والرخام للجدران والارضيات على أعلى مستوى، لافتًا أنه جاري الانتهاء من أعمال " الانفرا الخارجية" من تغيير شبكة الصرف الخارجية والكهرباء والغاز بمحيط الحلقة، ومد شبكة تغذية جديدة للحلقة تجنبا لما كان يحدث في الحلقة القديمة وشبكة لصرف مياه الأمطار.



مشروع تنموي وسياحي

ولفت بطرس، أنه بعد الانتهاء من مشروع الحلقة سيتم نقل جميع البائعين والتجار للحلقة الجديدة لترميم الحلقة القديمة وإعادة هيكلة المبني التراثي ليعاد افتتاحه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مشروع الحلقة الجديد يعد مشروع تنموي وسياحي جاذب لزائري الإسكندرية، لموقعه المتميز في أحد الأماكن المتميزة بالمدينة.



تطوير الحلقة بشكل حضارى وزيادة العائد الاقتصادي لها

وفي وقت سابق، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المشروع يعد من المشروعات الهامة؛ حيث يعمل على زيادة العائد الاقتصادي لحلقة السمك وتطويرها بشكل حضارى، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمباني الحلقة التاريخية، على النحو الذى يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية، مؤكدًا أن مشروع تطوير حلقة السمك سيكون نقلة نوعية للمنطقة بالكامل.

وأوضح بطرس، أن المشروع يعمل على توفير فرص استثمارية جاذبة ورفع كفاءة وتطوير البنية التحتية والمرافق بالمنطقة المحيطة للمبنى القديم والجديد، وإنشاء مبنى سوق حضاري متكامل، ومطاعم فاخرة بالأدوار العليا للمبنى بالاضافة إلى توفير جراجات لخدمة المواطنين، كما سيتم تخصيص أماكن بيع الأسماك (بيع جملة وقطاعي)، وثلاجات ومخازن متطورة لحفظ الأسماك.

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