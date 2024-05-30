الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار أعمال البحث عن جثة غريق شاطئ شهر العسل غرب الإسكندرية

الغريق
الغريق

تكثف قوت الانقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع غواصين الخير جهودها للعثور علي جثه شخص لقي مصرعه غرقا بشاطىء شهر العسل بمنطقة العجمي بيطاش التابعة لقسم شرطة الدخيلة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مسؤولي شاطئ شهر العسل بغرق شخص أثناء نزوله إلى مياة البحر للاستحمام وجرفه التيار داخل المياة ولم يظهر مره اخرة، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم غرق شاب عادل الشواطلى.

ومن جانبه دعي الكابتن ايهاب المالحي، رئيس غواصين الخير، غواصين الخير وبالاخص غواصين الاسكندرية بسبب وجود حالة غرق فى شاطىء شهر العسل بالبيطاش نرجو من الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق وندعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر فى اقرب وقت وربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وربنا يرزق اهله الصبر والسلوان.


وكانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بترعة مشروع ناصر امام قرية 21 غرب المدينة بعد ظهور الجثة منذ قليل طافية علي سطح الماء، وتم نقله بسيارة الإسعاف الي المشرحة تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من  شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بغرق شاب فى العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر امام قرية 21 بغربي المحافظة.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.


وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى أحمد عبد الكريم، 35 سنه، فى مشروع ناصر امام قرية 21 وعلي الفور وجه  الدعوة للمشاركة من غواصين الخير وخاصة غواصين الخير فى محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن الجثمان.


ومن جانبه قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن جثمان الغريق ظهر منذ قليل على سطح الماء وذلك عقب ساعات من الغرق، حيث أن الغريق سقط مساء أمس في ترعة مشروع ناصر.


وأضاف لـ" الدستور "، أنه عقب إبلاغ الفريق بحالة الغرق، تحرك مجموعة من غواصين الخير للبحث عن الغريق مع رجال الإنقاذ النهري، مشيرًا إلى أن حالات الغرق في مشروع ناصر تظهر سريعًا بسبب انخفاض عنق المياه الذي يصل لمترين ونصف فقط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

جثة شاب غرق بمياة شاطئ شهر العسل غرب الاسكندرية

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