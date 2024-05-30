الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سموم بلا أمصال.. "صحة الإسكندرية" تُحذر المواطنين من سمكة الأرنب

سمكة الأرنب
سمكة الأرنب

حذرت مديرية الصحة بالإسكندرية المواطنين من شراء سمكة الأرنب وتناولها، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السموم التي لا يوجد أمصال مضادة لها.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، اليوم الخميس، أن تناول سمكة الأرنب السامة يؤدي للوفاة خلال فترة من 6 إلى 8 ساعات، ويظهر التسمم من خلال أعراض: ضيق في التنفس وغثيان وقيء وإسهال وانخفاض في ضربات القلب، وشلل في العضلات، وغيبوبة. 

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وأضاف البيان أن سمكة الأرنب مُحرَّم صيدها وبيعها في الأسواق، وهي رمادية الجلد ومنتفخة ولديها أسنان حادة ومدببة تشبه الأرنب، وتتواجد في البحرين المتوسط والأحمر، وتحتوي على سم "تيترودوتوكسين"، وهو من السموم الشديدة السمية التي لا يوجد مصل لها.

ما هى سمكة الأرنب؟

تُعدّ سمكة الأرنب من أكثر أنواع السمك خطورة على صحة الإنسان، وذلك لسُمُّها الذي يوجد في ثلاثة أماكن بالجسم، هى: تحت الجلد، وقرب الأحشاء، وبجانب النخاع، بنسبة كافية للتسمّم والقتل تباعا.

ووفقًا لموقع "Edublog"، فإنَّ السُم داخل سمكة الأرنب لا يتأثّر ولا يُمحى بالطهي أبدا، كما أنَّ كبدها سام أيضًا، ويُمكن ظهور أعراض التسمم أو تأثير السم بعد تناول وجبه منها بساعتين.

كيف تحدث عملية السم داخل سمكة الأرنب؟

توجد بسمكة الأرنب مادة سامة تُعرف بـ"التيترودوتوكسين" Tetrodotoxin، تحدث بسبب تغذّي هذا النوع من الأسماك على الطحالب والأعشاب السامة، وعند تناول وجبة منها ينتقل السم إلى الأوعية الدمويّة بشكل مباشر، ويعمل السم على منع قنوات الصوديوم ذات الجهد الكهربائي من الانقباض، كما يمنع أغشية الخلايا من الاستقطاب، ما يؤدي إلى منع الخلايا العصبية والعضلية من العمل، وبالتالي تحدث عملية التسمم أو القتل.

أعراض التسمم بسمكة الأرنب

- ارتخاء المفاصل والعضلات.

- غثيان.

- صداع.

- هبوط في ضغط الدم.

- شلل مفاجئ.

- إعياء شديد.

- تنميل في الوجه واللسان والشفتين.

ومن الممكن أن تسبب سمكة الأرنب بسبب سمها الشديد توقفا في الجهاز التنفسي ثم الوفاة، لذلك ينصح بعدم شراء هذه السمكة أو تناولها تمامًا.

مديرية الصحة الإسكندرية شراء سمكة الأرنب سمكة الأرنب السامة ضيق في التنفس

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