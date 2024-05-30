شعيرة يغفلها الحجاج قبل رحلتهم وأمر بها الله.. فما هي؟

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك شعائر غفل عنها الكثيرون وهي شعيرة ماقبل الشعيرة مثل الوضوء وهو سابق للصلاة، وما يترتب عليه فساد الشعيرة رقم 2 وهي الصلاة.

وقال خلال برنامجه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الجهاد وهو نعمة من نعم الله، ولكن هناك شعيرة قبل الجهاد وهي الإعداد ولكن بعض المسلمون غفل شعيرة الإعداد فأصبحت الناس تريد الجهاد دون إعداد، وهنا المصيبة التي يترتب عليها خسارة الشعيرة وتمسك بعنترية الشعار.

وضرب الجندي مثالا آخر في إغفال شعيرة ماقبل الشعيرة، ووجه نصيجة للمقبلين على أداء فريضة الحج، أنه لابد ألا يغفل الحاج تلك الشعيرة، وهي التزود، مرددا: "بعض الناس بتخرج للحج دون تزود ليصبحوا عالة على غيرهم، وهذا لم يأمرنا به الله في قوله "فتزودوا فإن خير الزاد التقوى".

وفي سياق آخر، عن فقه حب الأوطان، تابع: "اللي بيقول أنا شيخ أمنجي أيوة ياسيدي أنا شيخ أمنجي أومال أنا شيخ الفوضى، وأيوة أنا شيخ الصفوة لأن كل من اتبع طريق الله فهو من الصفوة".

وواصل: "واللي يقول أنا شيخ الفنانين ماشي ياسيدي أنا صحابي بقوا نجوم أعملك ايه، واللي يقولك أنا شيخ الأغنياء ماشي ياسيدي هو الأغنياء ميبقاش ليهم شيخ يكونلهم شيطان يعني".

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يعير اهتمام لكل من يلقبه بأي من الألقاب، فهي لا تعنيه.