حزب الليكود: إسرائيل بحاجة إلى الوحدة في زمن الحرب

أعلن حزب الليكود، أن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة في زمن الحرب، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الحرب الصهيونية

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 36224 شهيدًا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الصحة الفلسطينية

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 53 شهيدًا و357 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وناشدت الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية والجهات المعنية فتح معابر قطاع غزة لتسهيل خروج المرضى والجرحى للعلاج بالخارج.