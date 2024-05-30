الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شخص داخل الحجز في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ا.س" و"م.ا" و"م.ص" بالسجن المؤبد، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامهم بقتل المجني عليه " م.ن.ع"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

وترجع احداث القضية المقيدة برقم 31315 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بسبب خلافات بينهم.

وكشفت التحقيقات أنه حال تواجد المتهمين كل من "ا.س.م" و"م.ا.م" و" م.ص.ح"، والمجني عليه "م.ن.ع" بغرفة الحجز بديوان قسم المنتزة اول، نشب خلاف بين المتهم الثاني والمجني عليه وتدخل المتهم الأول وانفضت المشاجرة وفي اليوم التالي تجددت بين المتهم الأول والمجني عليه والتي خلالها تعدي المتهمين الأول والثاني بالضرب في متفرق أنحاء جسده محدثين إصابته، بينما كان دور المتهم الثالث أن قدم سلاح الجريمة الذي استخدمه في واقعة التعدي وعلى اثر ذلك تم نقل المجني عليه للمستشفي وتوفي بعد ذلك وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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