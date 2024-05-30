الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة مصر للمعلوماتية تقدم منحا دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية

جامعة مصر للمعلوماتية
جامعة مصر للمعلوماتية

أعلنت  جامعة مصر للمعلوماتية تقديم مجموعة من المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية للدراسة في كلياتها (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، بهدف استقطاب أفضل العقول إليها، وذلك امتدادا لمبادرة رئيس الجمهورية، حيث تقدم الجامعة 16 برنامجًا أكاديميًا يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

تفاصيل منح جامعة مصر للمعلوماتية لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية

وأوضحت جامعة مصر للمعلوماتية -في بيان لها اليوم الخميس- أن برنامج المنح الدراسية التي تقدمها للمتفوقين، تعتبر أحد الركائز الأساسية التي تهتم بها استراتيجيتها الهادفة لتحقيق تميزها الأكاديمي والتزامها برسالة تأسيسها الأساسية، وهي دعم تطور علوم المستقبل في مصر بتقديمها فرص متكافئة للطلبة المتميزين، مع اعتبار تمكينهم في مجال العمل واجب وطني، وتغطي المنحة الدراسية الكاملة رسوم الدراسة في الجامعة ورسوم الانتقالات للمناطق الرئيسية في القاهرة والجيزة، وتكون ممتدة طوال فترة الدراسة من خلال الاستمرار في التفوق.

وأضاف البيان أن الجامعة تتيح العديد من فرص المنح الكاملة والجزئية لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية لدعم استمرار تفوقهم في الدراسة الأكاديمية والاستثمار فيهم ليصبحوا حملة شعلة المستقبل الرقمي عقب تخرجهم، كما تم فتح باب التقديم علي منح جامعة مصر للمعلوماتية منذ تأسيسها عام 2021 حيث تعتبر جامعة مصر للمعلوماتية واحدة من أفضل الجامعات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط وذلك بفضل تميزها في كافة أركان وعناصر جودة التعليم.

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وأشار البيان إلى أن جامعة مصر تتيح أيضا عبر برنامج المنح الخاص بها، (منح جزئية ومتدرجة للمتفوقين علميا ورياضيا ولذوي الهمم)، وذلك بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الإلكتروني، وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

وأوضح أن الجامعة تقدم مجموعة من البرامج من خلال كلياتها، حيث تقدم كلية علوم الحاسبات والمعلومات، برامج: الأمن السيبراني، الجرافيكس وبرمجة الألعاب الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي،علوم وهندسة البيانات، هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، بينما تقدم كلية الهندسة، برامج: الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الحاسب، والهندسة الصناعية، وهندسة الميكاترونيكس، وتقدم كلية تكنولوجيا الأعمال، برامج: تحليل الأعمال، إدارة تكنولوجيا الأعمال، التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال والإبداع، والتمويل، المحاسبة، بينما تقدم كلية الفنون الرقمية والتصميم، برامج: فنون تصميم التفاعل، فنون الرسوم المتحركة، تصميم الألعاب الإلكترونية، فنون الوسائط الحديثة، تصميم الجرافيك والوسائط، وتصميم تجربة المستخدم.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة الشهادات الأجنبية علوم الحاسب والمعلومات الهندسة تكنولوجيا الأعمال الفنون الرقمية التصميم مبادرة رئيس الجمهورية علوم المستقبل

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