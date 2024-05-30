نادى الأسير يعلن الإفراج عن الأسيرة المصابة وفاء جرار

أعلن نادي الأسير عن الإفراج عن الأسيرة المصابة وفاء جرار، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسيرة المصابة وفاء جرار 49 عامًا من جنين، حيث جرى نقلها من مستشفى العفولة الإسرائيلي، إلى مستشفى ابن سينا في جنين، بعد جريمة مركبة نفذها الاحتلال بحقّها منذ اعتقالها في تاريخ 21 مايو الجاري، وتعرضها لإصابات خطيرة أدت إلى بتر أجزاء كبيرة من ساقيها لأعلى الركبتين، وتراجع الاحتلال عن اعتقالها الإداريّ للتنصل من استكمال علاجها.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الأسيرة جرار تعرضت لإصابة خطيرة بعد اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في 21 مايو الجاري، خلال العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال في جنين ومخيمها، وتسببت الإصابة ببتر أجزاء كبيرة من ساقيها، والذي تبين لاحقًا أن عملية البتر تمت لأعلى الركبتين، هذا عدا عن إصابات أخرى في جسدها ومنها العمود الفقري.