الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز

رئيس جامعة سوهاج في جولة بـ بيت الحيوان في كلية العلوم

جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس جامعة سوهاج بيت الحيوان بكلية العلوم

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بيت الحيوان بكلية العلوم، والذي يوفر حيوانات التجارب للأغراض البحثية بكليات الجامعة، بهدف دعم البحث العلمي، يرافقه كلًا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، ووكلاء ورؤساء الأقسام، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن بيت الحيوان يهدف إلي توفير حيوانات التجارب للعاملين في مجال البحث العلمي  لطلاب وباحثي الكليات المختلفة، وذلك  لإجراء تجاربهم المعملية والبحثية الأكاديمية والتطبيقية كلًا في تخصصه، مؤكدًا على أن أهمية إنشاء هذا البيت لتوفير مكان لإيواء وتربية حيوانات التجارب، وتوفير سلالات نقية منها، والتي تعطى مصداقية للأبحاث العلمية بالجامعة.

وأضاف الدكتور حازم المشنب، أن بيت الحيوان يضم العديد من الفئران البيضاء والجرزان البيضاء والأرانب للتجارب العلمية، التى تدخل فى كل الأبحاث العلمية ويحتاجها كل طلاب الكليات العلمية، والباحثين وطلاب الدراسات العليا، حيث أن هذه الفئران هى المثال الأقرب من الثدييات للإنسان، موضحًا أنه يتم توفير كافة وسائل الرعاية للحيوانات من الإضاءة والتهوية ودرجة الحرارة والتغذية، وعدم إجراء التجارب إلا تحت تخدير مراعاة لآلام الحيوان، وكذلك التخلص الآمن من الحيوانات النافقة.

وأوضح الدكتور طارق جاد الكريم رئيس قسم الحيوان، يشمل حجرتين الأولي لتربية الحيوانات والثانية حجرة تشريح لهذه الحيوانات أثناء التجارب العلمية، موضحًا أن بيت الحيوان يقوم بإمداد مختبرات التدريس لمقررات الطلاب، خاصة المقررات الصحية.

وأشار الدكتور محمد فرج أستاذ علم وظائف الأعضاء المتفرغ بقسم علم الحيوان،  إلى ان بيت الحيوان يستقبل زيارات من طلاب المدارس بصفة مستمرة لتنمية مهاراتهم العلمية والاطلاع ومعرفة كيفية تربية الحيوان والتعامل معهم، مضيفًا أنه تم إنشاء بيت الحيوان عام ١٩٩٨، حيث يتم إجراء العديد من التجارب العملية لطلاب الماجستير  والدكتوراه الوافدين بقسم علم الحيوان من دول اليمن وليبيا به، وكذلك المسجلين لهذه الدرجات من الخارج.

بيت الحيوان العلوم البحث العلمي مصداقية الأمن الجامعى

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