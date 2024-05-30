الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاستشعار الحرج.. إحالة محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك للاستئناف

كشمير
كشمير

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قضية نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر قشمير إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج وتحديد جلسة 30 يونيو لنظر القضية.

كشف أمر الإحالة أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا بدائرة قسم شرطة حلوان، قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن استوقفه وأشهر آلة حادة لسرقة المجني عليه، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره.

وأحدث المتهم إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المجني عليه عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله آلة حادة- محل الاتهام.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر قشمير محكمة الاستئناف لاستشعار الحرج

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