الإحصاء يعلن عن انفراجة كبيرة فى حركة استيراد الأجهزة الكهربائية تنعش السوق المحلية

شهدت حركة استيراد الأجهزة الكهربائية انفراجة، حيث عززت مصر وارداتها من السلع المعمرة إلى 911.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 مقابل 580.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 330.2 مليون دولار.

واردات السلع المعمرة

ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حصلت عليه "الدستور"، ارتفعت واردات ثلاجات من 26.6 مليون دولار لـ 33.1 مليون دولار بزيادة 6.5 مليون دولار، كما ارتفعت واردات غسالات من 3.1 مليون دولار لـ 6.5 مليون دولار بزيادة 3.3 مليون دولار، وسجلت واردات تليفزيونات ارتفاعًا إلى 3.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 498 ألف دولار.

واردات السيارات والموبايلات

حققت واردات سيارات الركوب نمو ملحوظ إلى 656.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 275 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 381.1 مليون دولار، كذلك ارتفعت واردات الهواتف المحمولة من 781 ألف دولار لـ1.1 مليون دولار بزيادة 414 ألف دولار.

يذكر أن قيمة العجز في الميزان التجاري قد تراجعت على أساس شهرى إلى 2.37 مليار دولار خلال شهر مارس 2024، مقابل 3.09 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 23.2%، مدفوعًا بانخفاض قيمة الواردات بنسبة 16.2 %، حيث بلغت 5.94 مليار دولار خـلال مارس 2024 مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفى المقابل تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 10.9 %، حيـث بلغـت 3.57 مليـار دولار خـلال مارس الماضي مقابـل 4 مليارات دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، لانخفاض قيمـة صادرات بعض السلع.