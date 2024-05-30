الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أنا شيخ النظام".. خالد الجندى يوجه رسالة نارية لمنتقديه

خالد الجندي
خالد الجندي

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لمنتقديه، مؤكدا أنه شيخ للنظام لا الفوضى.

قال خلال برنامجه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "اللي بيقول أنا شيخ النظام أيوه ياسيدي أنا شيخ النظام أومال أنا شيخ الفوضى، وأيوه أنا شيخ الصفوة لأن كل من اتبع طريق الله فهو من الصفوة".

وتابع: "واللي يقول أنا شيخ الفنانين ماشي ياسيدي أنا صحابي بقوا نجوم أعملك إيه، واللي يقولك أنا شيخ الأغنياء ماشي ياسيدي هو الأغنياء ميبقاش ليهم شيخ يكونلهم شيطان يعني".

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "أنه لا يعير اهتماما لكل من يلقبه بأي من الألقاب، فهي لاتعنيه، مرددًا: كلنا لازم نكون أمنجية وبكرره وليخسئ الخاسئون، وأي إنسان بيحافظ على بيته لابد أن يكون أمنجي، ولاعلاقة لنا بما ينشروه من رخص عن تفسير كلمة أمنجي".

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي شيخ أمنجي برنامج لعلهم يفقهون

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