الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل العيون على رفح

عيوننا على رفح.. سر تصدر نجوم ونجمات العالم ترند جوجل

صورة تعبيرية عن الأحداث
صورة تعبيرية عن الأحداث

منذ أيام قليلة، انطلقت حملة أطلق عليها النجوم "عيون رفح" وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي العنيف على خيام النازحين في رفح الفلسطينية والتي عرفت إعلاميًا بمحرقة الخيام وارتقي على إثرها الكثير من أهل غزة وهو الأمر الذي أثار غضب الكثيرين حول العالم من بينهم نجوم هوليوود.

الصورة التي شارك فيها عدد كبير من النجوم حول العالم وحملت اسم "كل العيون على رفح “All Eyes on Rafah” ومنشور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" شارك فيها أكثر من 50 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم من بينهم ديفيد بيكهام ودوا ليبا ونجوم مصريين وعرب أيضًا.

المغنية البريطانية دوا ليبا

واستنكرت المغنية البريطانية دوا ليبا المجازر التي ترتكبها قوات جيش الاحتلال في رفح من خلال خاصية الـ"ستوري" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" مستخدمة الهاشتاج #all Eyes on Rafah..

الأمريكية مارشا كروس وجينا أورتيجا

وتساءل الثنائي الأميركية مارشا كروس وجينا أورتيجا عن وجود العالم مما يحدث في غزة والهجوم الإسرائيلي العنيف عليهم وغير المبرر، مشاركين في الهاشتاج العالمي:"في ظل مطالبات العالم بوقف إطلاق النار، تم قتل الآلاف والآلاف من الأطفال.. أين الإنسانية".

الفنانة الهندية عليا بهات

لم يختلف تعليق الفنانة الهندية عليا بهات على الأحداث في غزة ورفح ومحرقة الخيام التي وقعت عن سابقيها، حيث شاركت أيضًا في صورة "كل العيون على رفح"  عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

https://x.com/InsiderWorld_1/status/1795237714121379982?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1795237714121379982%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html

ياسمين عبدالعزيز وأمير المصري

شارك عدد كبير من نجوم ونجمات مصرية في الهاشتاج الذي دار حوّل العالم ليبعثوا برسالة للعالم باستهجانهم للأحداث في غزة، ورفح، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وكان من بين هؤلاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومني زكي وأمير المصري وغيرهم كثيرون.

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