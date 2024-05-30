الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجد الأبوى.. بوتين يحث الروس على إنجاب عدد كبير من الأطفال

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الأسر الكبيرة في روسيا يجب أن تصبح القاعدة السائدة، وإن البلاد تتحرك نحو ذلك بثقة.

وشدد بوتين، في لقاء مع عائلات حصلت على وسام "المجد الأبوي" و"الأم البطلة"، حسب وسائل إعلام روسية، على أن الأطفال بالنسبة للوالدين يمثلون سعادة لا تضاهى، وربما كانوا أهم شيء لأي شخص، مثل هذا المثال يلهم الشباب الذين بدأوا للتو حياتهم البالغة.

وأضاف الرئيس الروسي: "طبعا يجب أن يصبح الاتجاه السائد في روسيا الأسرة التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، ويجب أن يصبح ذلك أسلوب الحياة الطبيعي، ونحن نتحرك على وجه التحديد في هذا الاتجاه".

وأوضح بوتين: إن السلطات تبني كل قراراتها حول مصالح الأسرة والأطفال، ويجب أن يكون هؤلاء واثقين من دعم الدولة لهم.

وقال: "بالذات تتمحور جميع نشاطاتنا عمليا وجميع الإجراءات والقرارات الحكومية حول مصالح العائلات والأطفال، وفي مجموعة متنوعة من المجالات وفي تطوير برامج الإسكان وفي تجديد مدننا وقرانا، يجب أن تكون الأسر وأولياء الأمور على ثقة من أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لهم".

وحسب بوتين، بلغ عدد العائلات المتعددة الأطفال في السنوات الأخيرة مليونين، وقد زاد هذا المؤشر بنسبة 26 بالمئة تقريبا.

ومنح بوتين للعائلات الكبيرة وسام "المجد الأبوي"، وحصلت الأمهات على اللقب الفخري للأم البطلة.

وتم إحياء لقب "الأم البطلة" بموجب مرسوم رئاسي في أغسطس 2022، ويتم منحه للأمهات اللاتي أنجبن أو قمن بتربية عشرة أطفال أو أكثر.

الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين روسيا المجد الأبوي الأم البطلة

مواد متعلقة

وزير الخارجية الروسى: مساعى الغرب لعزل روسيا ستفشل

الحوثى: أسقطنا مُسيرة من طراز "إم. كيو- 9" بمحافظة مأرب

الاحتلال يغلق حاجز تياسير شرق طوباس

وزير إسرائيلى يتهم نتنياهو بـ "الفشل الذريع" ويدعو لانتخابات

بركان يثور للمرة الخامسة ويطلق حممًا بارتفاع 50 مترًا فى أيسلندا

مفوض أوروبى يلتقى نتنياهو بعد مطالبة "الجنائية الدولية" باعتقاله

عاجل.. الاتحاد الأوروبى يرفض تصنيف "أونروا" كمُنظمة إرهابية

تقرير: لقاء بين ترامب وماسك من أجل "منصب رفيع"

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

"أنا عايزه حى".. أمن الجيزة يصطاد "خُط الجبل" فى معركة الفجر بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة