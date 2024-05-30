المجد الأبوى.. بوتين يحث الروس على إنجاب عدد كبير من الأطفال

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الأسر الكبيرة في روسيا يجب أن تصبح القاعدة السائدة، وإن البلاد تتحرك نحو ذلك بثقة.

وشدد بوتين، في لقاء مع عائلات حصلت على وسام "المجد الأبوي" و"الأم البطلة"، حسب وسائل إعلام روسية، على أن الأطفال بالنسبة للوالدين يمثلون سعادة لا تضاهى، وربما كانوا أهم شيء لأي شخص، مثل هذا المثال يلهم الشباب الذين بدأوا للتو حياتهم البالغة.

وأضاف الرئيس الروسي: "طبعا يجب أن يصبح الاتجاه السائد في روسيا الأسرة التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، ويجب أن يصبح ذلك أسلوب الحياة الطبيعي، ونحن نتحرك على وجه التحديد في هذا الاتجاه".

وأوضح بوتين: إن السلطات تبني كل قراراتها حول مصالح الأسرة والأطفال، ويجب أن يكون هؤلاء واثقين من دعم الدولة لهم.

وقال: "بالذات تتمحور جميع نشاطاتنا عمليا وجميع الإجراءات والقرارات الحكومية حول مصالح العائلات والأطفال، وفي مجموعة متنوعة من المجالات وفي تطوير برامج الإسكان وفي تجديد مدننا وقرانا، يجب أن تكون الأسر وأولياء الأمور على ثقة من أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لهم".

وحسب بوتين، بلغ عدد العائلات المتعددة الأطفال في السنوات الأخيرة مليونين، وقد زاد هذا المؤشر بنسبة 26 بالمئة تقريبا.

ومنح بوتين للعائلات الكبيرة وسام "المجد الأبوي"، وحصلت الأمهات على اللقب الفخري للأم البطلة.

وتم إحياء لقب "الأم البطلة" بموجب مرسوم رئاسي في أغسطس 2022، ويتم منحه للأمهات اللاتي أنجبن أو قمن بتربية عشرة أطفال أو أكثر.