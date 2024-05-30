الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انكماش فاتورة الاستيراد لمستوى قياسى خلال الربع الأول من 2024 بسبب واردات البترول

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

حققت فاتورة استيراد مصر من دول العالم تراجعا جديدا خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 لتصل إلى نحو 19.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 20.7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار.

ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حصلت عليه "الدستور"، سجلت واردات البترول الخام أكبر تراجع بين إجمالي الواردات المصرية، والتي هبطت قيمتها إلى حدود 6.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 مقابل 639.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 633.2 مليون دولار.

حجم واردات مصر 

كما سجلت واردات مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة تراجعًا ملحوظًا إلى حدود 6.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 مقابل 7.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.054 مليار دولار، وجاءت واردات المواد البلاستيكية في المرتبة الأولى بين السلع الوسيطة الأكثر تراجعًا، والتي بلغت قيمة وارداتها 636.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 858.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 221.3 مليون دولار، يليها واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 619 مليون دولار مقابل 766.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بانخفاض 147.6 مليون دولار، وواردات خشب ومصنوعاته 235.8 مليون دولار مقابل 370.5 مليون دولار بانخفاض 134.7 مليون دولار، وواردات خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بقيمة 160.4 مليون دولار مقابل 285 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بانخفاض 124.5 مليون دولار.

استيراد واردات واردات البترول مدخلات الإنتاج السلع الوسيطة

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