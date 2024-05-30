أكشن إيد: الاحتلال الإسرائيلى يواصل هجومه على رفح فى تجاهل صارخ لـ"العدل الدولية"

أصدرت منظمة "أكشن إيد" الخيرية، بيانا حول الهجمات الإسرائيلية المستمرة على رفح، قائلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غزوه البري لرفح في تجاهل صارخ لحكم محكمة العدل الدولية الملزم الصادر في 24 مايو، والذي أمره بوقف هجومه "في المدينة".

وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (PNGO)، وهي منظمة جامعة تضم 30 منظمة غير حكومية فلسطينية وشريكة في منظمة أكشن إيد فلسطين: لدينا هذه الهجمات على مناطق مختلفة، مثل المواصي التي كانت تعتبر مكانًا آمنًا، وهذا وضع خطير.

تصعيد على كل المستويات وله آثار خطيرة

وأضاف: منذ بداية هذه الحرب لم نشهد مثل هذا التصعيد على كافة المستويات، وله آثار خطيرة على حياة الأشخاص الذين يعيشون الآن في ظروف حرجة للغاية بسبب نقص المساعدات الإنسانية.

وقالت ريهام الجعفري، منسقة الاتصالات والمناصرة في منظمة أكشن إيد فلسطين: "لقد كانت الأيام القليلة الماضية مروعة تمامًا، إن زملاءنا وشركاءنا في غزة في حيرة تامة بشأن ما يمكنهم فعله وأين يمكنهم الذهاب عندما يحيط بهم الموت في كل مكان يتجهون إليه، ولا يوجد مكان آمن".

وأضافت: لقد أظهر الجيش الإسرائيلي تجاهلاً تاماً من خلال تجاهل الحكم الملزم الصادر عن المحكمة العليا للأمم المتحدة، ومواصلة غزوه المميت لرفح.

وأكدت: "يجب أن تتحمل إسرائيل المسئولية عن الهجوم المروع الذي وقع هناك ليلة الأحد وغيره من الفظائع التي ارتكبت منذ ذلك الحين، والضغط عليها لوقف هجومها، كلمات الإدانة ليست كافية، يجب على الدول اتخاذ إجراءات جريئة الآن".

ووصف "أمجد"، الذي تقول منظمة "أكشن إيد"، إنه فر من رفح في وقت سابق من شهر مايو: كيف أدى نقص الوقود إلى عدم معالجة مياه الصرف الصحي وعدم جمع القمامة.

وقال أمجد: "قنوات الصرف الصحي غير المعالجة بين الخيام هى ما تشكل مصدر قلق بالغ للأشخاص الذين يعيشون في هذه الخيام البلاستيكية أو القماشية، ولها آثار خطيرة على الوضع الصحي، ولدينا مخاوف بشأن الأمراض المعدية".

وأضاف: يؤثر الوقود على عمليات المياه لإنتاج المياه للاستخدام اليومي ولمحطة تحلية المياه لإنتاج مياه الشرب. لقد زاد عدد الأشخاص، ولم تعد مرافق المياه قادرة على العمل بشكل جيد للتعامل مع هذا العدد الكبير بسبب نقص الوقود.. إنها كارثة غير مسبوقة.

وقالت "الجعفري"، متحدثة نيابة عن منظمة "أكشن إيد": "مرة أخرى، ندعو إلى وضع حد لهذا الكابوس وإلى وقف دائم لإطلاق النار الآن".