الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 7 مواطنين جراء تصادم 3 سيارات بالهرم

إسعاف
إسعاف

وقع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق السياحى بمنطقة الهرم، أسفر عنه

 إصابة 7 مواطنين، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بالهرم، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 7 مواطنين إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

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