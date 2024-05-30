الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير دولي: الشحن الجوي يشهد نموا خلال الربع الثاني من 2024

الشحن الجوي
الشحن الجوي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) احدث تقرير لك بشأن بيانات أسواق الشحن الجوي العالمية لشهر أبريل 2024 والتي كشفت عن نموًا سنويًا قويًا في الطلب في الربع الثاني (الربع الثاني).

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن إجمالي الطلب، الذي يُقاس الشحن لكل كيلومتر (CTKs)، ارتفع بنسبة 11.1% مقارنة بمستويات أبريل 2023 (11.6% للعمليات الدولية). 

ويعتبر هذا الشهر هو الخامس على التوالي الذي يشهد فية قطاع الشحن بالنقل الجوي نموًا مزدوج الرقم على أساس سنوي، حيث ارتفعت السعة، مقاسة  الشحن المتاح لكل كيلومتر، بنسبة 7.1% مقارنة بشهر أبريل 2023 (10.2% للعمليات الدولية).

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي بدأ الطلب على الشحن الجوي الربع الثاني بزيادة قوية بنسبة 11.1%، وفي حين لا تزال هناك العديد من الشكوك الاقتصادية، يبدو أنجذور الأداء القوي للشحن الجوي آخذة في التعمق، وفي الأشهر الأخيرة نما الطلب على الشحن الجوي حتى عندما كان مؤشر مديري المشتريات (PMI).

وأضاف أن التقرير الأخير يشير إلى أن هناك احتمالية الانكماش، لذلك لابد يجب ملاحظة عدة عوامل في بيئة التشغيل، موضحا أن في أبريل تحولت مؤشرات مديري المشتريات لإنتاج التصنيع العالمي وطلبات التصديرالجديدة إلى إيجابية (51.5 و50.5 على التوالي).

وأضاف ان هذه هي المرة الأولى منذ عامين التي يكون فيها مؤشر مديري المشتريات لطلبات التصدير الجديدة في منطقة النمو.

بينما وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% في مارس على أساس سنوي، في حين انكمشت التجارة العالمية عبر الحدود بنسبة0.8%، وظل التضخم مستقرا نسبيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان في أبريل بمعدلات بلغت 3.4% و2.6% و2.5% على التوالي.

سجلت الصين زيادة بنسبة 0.2% في أسعار المستهلكين على أساس سنوي، وهي إشارة إيجابية وسط مخاوفبشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين.

الاتحاد الدولي يُصدر تقريره السنوي حول أداء شركات الشحن الجوي خلال ديسمبر

 

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"إياتا": ارتفاع الطلب على الشحن الجوي 10.8% ديسمبر 2023

 

الأداء الإقليمي لشهر أبريل

شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 14.0% على أساس سنوي في أبريل- وهو الأقوى بين جميع المناطق. ونما الطلب داخل السوق الآسيوية بنسبة 13.2% مقارنة بشهر أبريل 2023، ونما الطريق بين آسياوأوروبا بنسبة 17.7%. وارتفعت الرحلات الجوية بين الشرق الأوسط وآسيا بنسبة 10.4%، أي أقل بمقدار 9.5 نقطة مئوية عن النموالمسجل في شهر مارس. وارتفعت السعة بنسبة 7.8% على أساس سنوي.

في حين شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية  نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 7.0% على أساس سنوي في أبريل، وهوالأضعف بين جميع المناطق. 

نما الطلب على المسار التجاري بين آسيا وأمريكا الشمالية بنسبة 7.3% على أساس سنوي، في حين شهد الطريق بين أمريكا الشمالية وأوروبا زيادة بنسبة 5.6%، وهو ما يمثل أكبر نمو في الطلب على هذا المسار منذ سبتمبر 2022، وزادت السعة في أبريل بنسبة 4.0% على أساس سنوي.

بينما شهدت شركات الطيران الأوروبية نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 12.7% على أساس سنوي في أبريل. 

ارتفع الشحن الجويبين أوروبا بنسبة 34.4% مقارنة بشهر أبريل 2023، مما يعكس أعلى نمو سنوي منذ أكثر من عقد وقفزة قدرها 8.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. 

وشهدت خطوط أوروبا والشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 30.1%، حيث شهدت انخفاضًا قدره 8.5 نقطة مئويةمقارنة برقم الشهر السابق. زادت القدرة الاستيعابية في شهر أبريل بنسبة 10.3% على أساس سنوي.

في الوقت نفسةً شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 9.4% على أساس سنوي في أبريل. كان أداء سوقالشرق الأوسط وأوروبا جيدًا بشكل خاص حيث بلغ معدل النمو السنوي 30.1%، متقدمًا على سوق الشرق الأوسط وآسيا الذي حقق نموًابنسبة 10.4% على أساس سنوي، زادت القدرة الاستيعابية في شهر أبريل بنسبة 5.7% على أساس سنوي.

كما شهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية  نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.7% على أساس سنوي في أبريل. زادت السعةبنسبة 9.8% على أساس سنوي.

وأخيرا شهدت شركات الطيران الأفريقية  نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 10.6% على أساس سنوي في أبريل، ارتفع الطلب في السوق الإفريقية الآسيوية بنسبة 25.8% مقارنة بأبريل 2023، وزادت السعة في أبريل بنسبة 18.7% على أساس سنوي.  

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