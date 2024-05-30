المؤبد لـ3 متهمين قتلوا شخصًا داخل الحجز بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية "ا.س" و"م.ا " و"م.ص" بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم بقتل المجني عليه "م.ن".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبدالسلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بسبب خلافات بين المتهمين، والمجني عليه.

وكشفت التحقيقات عن أنه حال وجود المتهمين، كل من "أ.س" و"م.أ" و"م.ص"، والمجني عليه "م.ن" بغرفة الحجز بديوان قسم المنتزه أول، نشب خلاف بين المتهم الثاني والمجني عليه، وتدخل المتهم الأول وانفضت المشاجرة، وفي اليوم التالي تجددت بين المتهم الأول والمجني عليه، والتي خلالها تعدى المتهمان الأول والثاني بالضرب في أنحاء متفرقة من جسده محدثين إصابته، بينما كان دور المتهم الثالث أن قدم سلاح الجريمة الذي استخدمه في واقعة التعدى، وعلى إثر ذلك، تم نقل المجني عليه للمستشفى، وتوفى بعد ذلك وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.