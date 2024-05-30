الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالمعرض الدائم للسلع فى بنى سويف

الجولة
الجولة

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد فى بنى سويف، المعرض الدائم للسلع المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على استمرار توافر السلع الأساسية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بمد فترة العمل بالمعارض، وضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.  

وتجول السكرتير العام المساعد داخل المعرض، والذي يضم مجموعة من الباكيات، تحوي مواد غذائية وسلع تموينية واستراتيجية تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، خاصة بعد توجيهات الحكومة باستمرار العمل بالمعارض الموسمية للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، بالإضافة إلى طرح اللحوم بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة لخفض سعر اللحوم، والتي يزداد عليها الطلب تزامنا مع قرب حلول العيد، وذلك في إطار تضافر الجهود بين الجهاز التنفيذي والجزارين وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين ومباحث التموين والطب البيطري.

تضمنت الجولة المرور على عدد من المطاعم ومخابز الخبز السياحي والفينو ضمن خطة المحافظة لاستمرار المتابعة الميدانية، وتوجيه مزيد من حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم، لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الخبز السياحي ورغيف الفينو، التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل تراجع أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: عزة بسيوني مديرية التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، ومسئولو الغرفة التجارية والطب البيطري ومباحث التموين والوحدة المحلية.

في سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستجدات الموقف التنفيذي لخطة تطوير شبكة الطرق وأعمال الرصف بنطاق المحافظة، مؤكدًا ضرورة الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء؛ والانتهاء من كافة أعمال الرصف الجاري تنفيذها،  مشددًا على أهمية مراجعة حالة الرصف ومطابقتها للمواصفات الفنية لتحقيق معدلات الأمان والسلامة.

بني سويف السكرتير العام المساعد عيد الأضحى المبارك اللحوم المعارض

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