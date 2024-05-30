بيطرى الشرقية: تحصين نحو 662 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية حصنت (662 ألفا و348) رأس ماشية، عن طريق (180) لجنة، في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 19 مارس الماضي، وذلك بواقع (338 ألفا و987) رأسا للوقاية من الحمى القلاعية و(323 ألفا و361) رأسا ضد حمى الوادي المتصدع، بجانب ترقيم وتسجيل (12 ألفا و380) رأس ماشية.

التحصين ضد الأمراض

وأوضح الدكتور متولي- في بيان اليوم الخميس- أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف القرى والمراكز؛ للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

جولات إرشادية في القرى

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد (4469) ندوة والقيام بجولات إرشادية وتسيير سيارات متنقلة بين القرى؛ لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية.

وقال إن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، وذلك تيسيرا على المربين، مشيدا بإقبال المواطنين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين؛ وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وفى سياق متصل، قامت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، بتحصين 112 ألفا و116 رأس ماشية وطائر ضد الأمراض الموسمية، بواقع 106 آلاف و116 رأس ماشية و6 آلاف طائر، خلال شهر مايو الجاري.