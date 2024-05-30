الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: "لو مكنش عندنا القاهرة الإخبارية بعد أحداث 7 أكتوبر كانت مصر اتاكلت"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه كان يسعد عندما تتعرض منظومة الإعلام المصري إلى هجوم.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "معنى إن هناك هجومًا على الإعلام المصري من منصات خارجية أن هذا الإعلام مؤثر وموجع وقادر على الوقوف ضد هذه المنصات وإلا لمَ يُهاجم".

وتابع: "الهجوم هنا له أساليب معينة، مثل أسلوب السخرية وإفقاد المواطن الثقة في الإعلام، والشوشرة على الناس التي تعمل وأمور أخرى كثيرة، أنا عندما أجد هجومًا على الإعلام المصري بكون مبسوط لأنه يعكس أن هذا الإعلام مؤثر ويعرض وجهات نظر مختلفة".

واستكمل: "بعد أحداث 7 أكتوبر لو مكنش عندنا منصة إعلامية إقليمية دولية مثل القاهرة الإخبارية مصر كانت اتاكلت بشكل كبير، السياسة هي الأساس وصانع القرار هو الأساس لكن مهم طرق توصيل الرسائل والدعم، فتجعل الجبهة الداخلية عارفة الدولة بتعمل إيه".

محمد الباز القاهرة الإخبارية مصر الإعلام المصري

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