الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الفرنسية: إسرائيل لم تقدم ردًا حول مقترحات باريس لخفض التوتر

وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن إسرائيل لم تقدم ردًا على فرنسا بشأن مقترحات باريس لخفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

لقد انخرطت إسرائيل وحزب الله في تصعيد الضربات اليومية عبر الحدود خلال الأشهر الماضية- بالتوازي مع الحرب في غزة- وأثار نطاقها وتطورها المتزايد مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.

علاقات تاريخية مع لبنان 

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وفقًا لرويترز، تتمتع فرنسا بعلاقات تاريخية مع لبنان وقد اقترحت مقترحات مكتوبة على الجانبين من شأنها أن تشهد انسحاب وحدة النخبة التابعة لحزب الله مسافة 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود الإسرائيلية، بينما ستوقف إسرائيل ضرباتها في جنوب لبنان.

وقد ذهب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إلى كل من لبنان وإسرائيل في أبريل لدفع الجهود الفرنسية، وكان وزير الخارجية الإسرائيلي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر. 

وأفادت رويترز أن وزير الخارجية اللبناني كان في باريس لإجراء محادثات يوم الأربعاء.

وقال كريستوف ليموين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي: "لقد تلقينا ردًا إيجابيًا نسبيًا من اللبنانيين، لكنني أعتقد أنه لم نتلق أي رد من إسرائيل في هذه المرحلة".

وبحسب رويترز، فإن الاقتراح المكتوب يتناول أيضًا قضايا الحدود طويلة المدى، وتمت مناقشته مع الشركاء بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تبذل جهودها الخاصة لتخفيف التوترات وتمارس أكبر قدر من التأثير على إسرائيل.

وفي سياق متصل، تقول إسرائيل إن حوالي 300 مسلح فلسطيني قتلوا في عملية رفح منذ 6 مايو، وقال ديفيد مينسر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، يوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 300 مسلح فلسطيني خلال عملية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة بدأت في 6 مايو.

الخارجية الفرنسية فرنسا حزب الله اللبناني باريس إسرائيل

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