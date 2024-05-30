الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق محلة منوف بطنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف، والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي  بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الاخر 1.5م، وتغطية المسقة المجاورة للطريق بطول 1300م، منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم، حفاظا على المجرى المائي، بالإضافة إلى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

علي صعيد منفصل، شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاجتماع الدوري لجامعة سمنود التكنولوجية، والذي عقد اليوم بمقر الجامعة برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، وحضور كل من النائبة ليلى أبوإسماعيل عضو مجلس النواب، الدكتور سيد العجوز نائب رئيس الجامعة، الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمستشار على مختار المستشار القانوني للجامعة، وأعضاء المجلس.

وفي مستهل كلمته، رحب المحافظ بأعضاء المجلس من عمداء الكليات وهنأهم بمناسبة اقتراب نهاية العام الدراسي وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ووجه محافظ الغربية الشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس ولكافة العاملين في الجامعة، مؤكدًا دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن جامعة سمنود هي نموذج مميز يفخر به أبناء محافظة الغربية.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة للجامعة، خاصة في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع، كما أكد الدكتور طارق رحمي ضرورة الاستمرار والتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية سواء من خلال الزيارات التبادلية وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب ضرورة دراسة لاحتياجات سوق العمل المصرية وخاصة داخل الغربية وإدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلية والأجنبية.

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محافظ الغربية ترعة القاصد بمجمع الكليات بسبرباي المسقة المجاورة المجرى المائى

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