رئيس مدينة بورفؤاد يناقش استعدادات المدينة لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة

ناقش الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، استعدادات المدينة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، جاء ذلك بحضور محمد رفعت سكرتير المدينة ومديري الإدارات الميدانية.

توجيهات بالمتابعة الدورية لجاهزية اللجان

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام، موجهًا الإدارات الميدانية بالمرور اليومي على اللجان والتأكد من جاهزيتها، ومتابعة المدارس خلال سير وانتظام الامتحانات.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، وتعاون الأجهزة التنفيذية مع كل الجهات في تجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى. وأكد ضرورة توفير مبردات مياه لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكل اللجان، فضلًا عن ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان المدينة لمتابعة الموقف أولًا بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب. الامتحانات، وشدد أيضًا على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب والمراقبين في جميع المدارس التي بها لجان الامتحانات، موجهًا بالتأكيد على شركة القناة لتوزيع الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، وأضاف أنه جرى تجهيز استراحات لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد بضرورة تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، وفي المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم الذي يضمن سير وانتظام الامتحانات في هدوء وتوافر سبل الراحة الكاملة للطلاب.

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