الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كنت بساعد زمايلى".. الداخلية تكشف ملابسات تسريب طالب الامتحانات

الامن المصرى - أرشيفية
الامن المصرى - أرشيفية

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "واتساب" بشأن ادعاء القائمين على إحدى المجموعات في إمكانياتهم تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية المختلفة.

ففى إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات وجود مجموعة على تطبيق"واتساب" يقوم القائمون عليها بالادعاء بقدرتهم على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية.

بالفحص، أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه "طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل على إدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد مساعدة أصدقائه بتلك المرحلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية واتس آب المجموعات تسريب امتحانات المراحل التعليمية المختلفة

مواد متعلقة

ضبط 49 سلاحا ناريا و15 قضية مخدرات خلال حملة بـ 4 محافظات

السبت.. الداخلية تطلق المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد" (فيديو)

ضبط 21778 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بشهادات جامعية مزورة

لصوص سيارات ومساكن في قبضة الشرطة

ضبط متهمة بالنصب على المواطنين بزعم توظيفهم في القاهرة

ضبط 19 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

"أنا عايزه حى".. أمن الجيزة يصطاد "خُط الجبل" فى معركة الفجر بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة