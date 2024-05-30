العدوان على غزة.. الاحتلال يواصل انتهاكات القانون الدولى والمقاومة تواصل عملياتها

ارتكبت قوات الاحتلال 5 مجازر، خلال الـ24 ساعة الماضية، في اليوم الـ237 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 36224 شهيدًا و81777 مصابًا.

وأعلنت كتائب القسام استهداف 8 جنود للاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في عمليتين في رفح. كما قصفت غلاف غزة، واستهدفت سرايا القدس عدة آليات للاحتلال وقصفت تجمعات لجنوده بقذائف الهاون.

واعترف جيش الاحتلال بقتيل وانسحب من بعض محاور مخيم جباليا، واعترف لواء احتياط في جيش الاحتلال أن إسرائيل خسرت الحرب خلال الهزيمة المهينة التي منيت بها في 7 أكتوبر الماضي، قائلا إن الجيش الإسرائيلي صغير ومهترئ، وليس لديه فائض في القوات، وكل يوم تتواصل فيه الحرب يزداد وضعه سوءًا.

وفي الضفة الغربية، أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال أثناء اقتحامه جنين ومخيمها، وأعلنت المقاومة أنها اشتبكت مع القوات المقتحمة.

حكومة متطرفة

وأعلن جيش الاحتلال توزيع مزيد من الأسلحة على المستوطنين، فيما هدد وزير المالية بتحويل طولكرم إلى "خراب كما في قطاع غزة".

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه إذا استمر الإرهاب فسنحول طولكرم إلى خراب، كما في قطاع غزة، متابعًا: إسرائيل يجب أن تخوض حربًا دفاعية في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة هآرتس عن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب ستكلف ميزانية إسرائيل نحو 70 مليار دولار خلال عام 2025.

المقاومة تواصل العمليات

وأعلنت سرايا القدس أنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب القسام آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" و"آر بي جي" شرق رفح.

وأضافت أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعًا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط منطقة العبد جبر بمخيم يبنا جنوب رفح.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة من 5 جنود بعبوة "قفاز" وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق حي التنور في رفح.

كما استهدفت القسام 3 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأصابتهم بشكل مباشر قرب بلدية الشوكة برفح.

وأضافت كتائب القسام أنها قصفت مستوطنة نيريم في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وقالت سرايا القدس إنها جددت قصف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع القوس بمخيم يبنا جنوب رفح بعشرات قذائف الهاون الثقيل.

من ناحيته، أعلن حزب الله أنه استهدف انتشارًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع عداثر بقذائف مدفعية، مؤكدًا إصابته بشكل مباشر.

تدمير ممنهج

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في غزة، إن المباني والطرق والمدارس والمساجد في خان يونس دمرت بشكل منهجي ومتعمد.

وأضافت أطباء بلا حدود: ما زلنا غير قادرين على توسيع نطاق أنشطتنا بسبب الحصار واستمرار القصف، والناس تموت كل يوم بسبب تعطيل إسرائيل مرور الإمدادات الإنسانية.