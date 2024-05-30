الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

48 دولة تشارك بالقمة الكورية - الإفريقية فى سول الشهر المقبل

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صورة

أعلن النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في  كوريا الجنوبية كيم تاي هيو، اليوم الخميس، مشاركة 48 دولة في القمة الكورية- الإفريقية المقرر أن تبدأ أعمالها يومي 4 و5 يونيو المقبل برئاسة الرئيس يون سوك يول.

قال كيم - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن 48 دولة من إجمالي 55 قبلت الدعوة؛ للمشاركة في هذا الحدث الذي يمثل أكبر قمة متعددة الأطراف منذ تولي إدارة يون السلطة في كوريا الجنوبية.

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ومن المقرر أن يعقد عدد من المشاركين في هذا الحدث- بما في ذلك ملوك ورؤساء بعض الدول- اجتماعات ثنائية مع الرئيس الكوري على هامش أعمال القمة.

كما أنه سيتم عقد قمة الأعمال الكورية- الإفريقية لعام 2024 والتي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية وتنظمها الرابطة الكورية للتجارة الدولية في الخامس من شهر يونيو المقبل.

مدير مكتب الأمن القومي كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول قمة متعددة الأطراف دارة يون

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