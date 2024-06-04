تسبب الوفاة.. معلومات عن الأثار الضارة للتدخين على الدم

يعد تعاطي التبغ أكثر أسباب الأمراض التي تؤدي للوفاة حول العالم، حيث يتسبب في وفاة ثلاثة من كل عشرة بالغين حول العالم.

وحسب موقع صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، فإنه من المعروف مدى ضرر التدخين على جسم الإنسان يمكن أن تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في السجائر مثل القطران وأول أكسيد الكربون والنيكوتين إلى حالات صحية خطيرة مثل سرطان الرئة وأمراض القلب.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن التدخين قد يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم، ولكن بشكل عام، من المرجح أن يسبب التدخين أمراضًا أخرى مرتبطة بالهيموجلوبين.

هل التدخين يسبب فقر الدم؟

تشير بعض الأبحاث إلى وجود علاقة بين التدخين وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد (IDA) فالعلاقة بين التدخين وفقر الدم معقدة، ونتائج الأبحاث مختلطة.

IDA هو نوع من فقر الدم يحدث عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الحديد لإنتاج إمدادات ثابتة من الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء مسؤول عن توصيل الأكسجين إلى الجسم.

أضرار التدخين على الدم:



أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد وجدت دراسة بحثية جديدة أنه كلما دخن الشخص لفترة أطول، زاد احتمال إصابته بفقر الدم، وأظهرت الدراسة أيضًا أن المدخنين الحديثين مقارنة بالمدخنين الشرهين هم اقل عرضة للإصابة بفقر الدم وأشارت النتائج إلى أن يمكن أن يسبب التدخين فقر الدم الذي يتحول فيما بعد إلى سرطان الدم.

التدخين وفقر الدم:

يقلل التدخين من مستوى فيتامين C في الجسم، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الحديد تظهر الأدلة باستمرار أن المدخنين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين سي في الدم. وكلما زاد عدد السجائر المدخنة يوميًا، انخفض فيتامين سي.

يؤدي التدخين إلى إتلاف بطانة المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى فقدان الدم بشكل مزمن.

يقلل التدخين من قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الطعام.

يؤدي التدخين إلى نقص العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الفيتامينات B12 وحمض الفولات، والتي تعتبر مهمة لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

يساهم التدخين أيضًا في العديد من الحالات والأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم فقر الدم مثل القرحة وأنواع مختلفة من السرطان.

هل يجب عليك تناول كبسولات الحديد إذا كنت تدخن؟

إذا كنت تدخن، فيجب عليك أن تزور طبيب متخصص لإجراء تقييم وإجراء فحص دم للتحقق من أي حالة طبية، بما في ذلك فقر الدم وإذا كانت نتائجك تشير إلى إصابتك بفقر الدم، فمن المرجح أن يشمل العلاج مكملات الحديد.

من المهم عدم تناول أي كبسولات حديد دون التحدث أولًا مع الطبيب لان تناول الكثير من الحديد يمكن أن يكون ضارًا ويسبب ضررًا للكبد والأعضاء الأخرى.

هل يؤثر الـvaping على مستويات الحديد؟

يعد التدخين الإلكتروني ظاهرة جديدة نسبيًا، وبالتالي فإن آثاره على المدى الطويل لم يتم فهمها بالكامل بعد لم تجد الأبحاث حتى الآن علاقة قوية بين ال vaping ومستويات الحديد.

ووجدت أنه حتى جلسة واحدة من التدخين الإلكتروني قد تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، والذي يرتبط بالسرطان، ومرض الزهايمر، وأمراض القلب ومرض السكري، وأكثر من ذلك.

ماذا تفعل إذا كنت تعاني من فقر الدم:

إذا كنت تعاني من فقر الدم، أو تعتقد أنك قد تكون مصابًا به، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك التفكير في القيام بها:

الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد:

تعتبر لحوم البقر والدواجن مصادر جيدة لحديد الهيم، وهو أكثر أنواع الحديد سهولة في الامتصاص تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الحديد المأكولات البحرية والبقوليات والحبوب المدعمة والخضروات الورقية الداكنة.

تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي: يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد وتشمل المصادر الجيدة الحمضيات وكذلك الفواكه والخضروات الأخرى.

تجنب شرب القهوة أو الشاي مع الوجبات:

القهوة والشاي يمكن أن تمنع امتصاص الحديد.

تناول مكملات الحديد:

لا تفعل ذلك إلا إذا كنت قد تلقيت توصية وموافقة الطبيب،

وتذكر أن الكثير من الحديد يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

علاج أي حالة مسؤولة عن فقدان الدم. إذا كنت تعاني من