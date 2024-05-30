بحد أدنى 8 ملايين يورو.. "طرابزون سبور" يُحدد سعر بيع محمود تريزيجيه

يبدو أن نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، قريبًا من الرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم محمود تريزيجيه باحتمالية الرحيل عن صفوف طرابزون سبور، في ظل اهتمام أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد معه في الصيف.

طرابزون سبور يُحدد سعر بيع محمود تريزيجيه

ووفقًا لصحيفة "karadenizgazete" التركية، فإن نادي طرابزون سبور التركي حدد القيمة المالية للسماح برحيل نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، في حال تلقيه أي عروض خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وأضافت الصحيفة التركية، أن إدارة نادي طرابزون سبور تريد الحصول على ما لا يقل عن 8 ملايين يورو، كحد أدنى للسماح برحيل محمود تريزيجيه في الصيف، في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.

كذلك أكدت شبكة «SPORTX» التركية في تقريرها، أن مدير أعمال محمود تريزيجيه سيسافر إلى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل عقد اجتماع مهم مع إدارة طرابزون سبور لمناقشة مستقبل اللاعب.

وأضافت التقارير الصحفية الواردة من تركيا، أن بعض الأندية السعودية أبدت رغبتها في الحصول على خدمات تريزيجيه، وعلى رأسها أندية الهلال واتحاد جدة والنصر السعودية.

كان محمود تريزيجيه قد انضم إلى صفوف طرابزون سبور في صيف 2022، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 4 ملايين يورو.

ونجح محمود حسن تريزيجيه في تقديم مستويات جيدة مع فريق طرابزون سبور في الموسم المنصرم 2023-2024، إذ سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين، وذلك خلال 25 مباراة خاضها في بطولة الدوري التركي، وتوّج معهم بلقب كأس السوبر التركي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمود تريزيجيه مع طرابزون سبور في 30 يونيو 2026، وبقيمة تسويقية بلغت قيمتها 9 ملايين يورو.