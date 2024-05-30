الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحد أدنى 8 ملايين يورو.. "طرابزون سبور" يُحدد سعر بيع محمود تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

يبدو أن نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، قريبًا من الرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم محمود تريزيجيه باحتمالية الرحيل عن صفوف طرابزون سبور، في ظل اهتمام أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد معه في الصيف.

طرابزون سبور يُحدد سعر بيع محمود تريزيجيه

ووفقًا لصحيفة "karadenizgazete" التركية، فإن نادي طرابزون سبور التركي حدد القيمة المالية للسماح برحيل نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، في حال تلقيه أي عروض خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وأضافت الصحيفة التركية، أن إدارة نادي طرابزون سبور تريد الحصول على ما لا يقل عن 8 ملايين يورو، كحد أدنى للسماح برحيل محمود تريزيجيه في الصيف، في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.

كذلك أكدت شبكة «SPORTX» التركية في تقريرها، أن مدير أعمال محمود تريزيجيه سيسافر إلى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل عقد اجتماع مهم مع إدارة طرابزون سبور لمناقشة مستقبل اللاعب.

وأضافت التقارير الصحفية الواردة من تركيا، أن بعض الأندية السعودية أبدت رغبتها في الحصول على خدمات تريزيجيه، وعلى رأسها أندية الهلال واتحاد جدة والنصر السعودية.

 

txt

أولى صفقات برشلونة.. هانز فليك يتمسك بضم كيميتش من بايرن ميونخ

txt

كومباني: لا يهمني الانتقادات.. فخور بتدريب بايرن ميونخ والجميع مقتنع بقدراتي

 

كان محمود تريزيجيه قد انضم إلى صفوف طرابزون سبور في صيف 2022، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 4 ملايين يورو.

ونجح محمود حسن تريزيجيه في تقديم مستويات جيدة مع فريق طرابزون سبور في الموسم المنصرم 2023-2024، إذ سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين، وذلك خلال 25 مباراة خاضها في بطولة الدوري التركي، وتوّج معهم بلقب كأس السوبر التركي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمود تريزيجيه مع طرابزون سبور في 30 يونيو 2026، وبقيمة تسويقية بلغت قيمتها 9 ملايين يورو.

تريزيجيه محمود تريزيجية طرابزون سبور محمود حسن تريزيجيه الدوري السعودي

مواد متعلقة

كومباني: لا يهمني الانتقادات.. فخور بتدريب بايرن ميونخ والجميع مقتنع بقدراتي

بيلينجهام: أتمنى دخول تاريخ ريال مدريد بحصد لقب دورى أبطال أوروبا

أولى صفقات برشلونة.. هانز فليك يتمسك بضم كيميتش من بايرن ميونخ

ليفربول يحسم موقفه بشأن أليسون بيكر ردًا على اهتمام السعودية

رومانو: توماس توخيل يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-5-2024 والقنوات الناقلة

ناصر الخليفى يحسم مصير لويس إنريكى مع باريس سان جيرمان

مباراة الأهلي والزمالك.. أين سيُلعب السوبر الإفريقي 2024؟

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

"أنا عايزه حى".. أمن الجيزة يصطاد "خُط الجبل" فى معركة الفجر بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة