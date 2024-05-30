الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة المنصورة تبحث تعزيز التعاون مع وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

الإستقبال
الإستقبال

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة دكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للشئون الأكاديمية والتعليم، وذلك في إطار بحث سبل التعاون والشراكة بين الجامعتين. 
 

بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور شريف بدوي عميد كلية الهندسة. 
 

ضم الوفد دكتور أحمد يحيي عبيد عميد كلية الأعمال الدولية والإنسانيات بالجامعة المصرية اليابانية، ومنسق الزيارة دكتور أحمد رموزي مدير برامج الفن والتصميم، الإعلامي مصطفى المنشاوي مسئول شئون الإعلام والاتصال المؤسسي بالجامعة.
 

تفاصيل الزيارة

تأتي الزيارة في إطار توجه جامعة المنصورة لعقد الشراكات مع عدد من الجامعات العلمية والبحثية المماثلة للجامعة في تخصصاتها، وتم خلال الزيارة النقاش حول أساليب وطرق التعاون المختلفة على المدى القريب، خاصة في المجال الهندسى وبرامج الفنون والتصميمات.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وإقامة تعاون مشترك بين الجامعات
 

ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر، بالتعاون المستقبلي بين جامعة المنصورة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، معربا عن تفاؤله بهذه الشراكة التي ستسهم بشكل كبير في تطوير أبحاث الجامعة في مجال التكنولوجيا، كما أشار إلى أهمية التعاون بين الجامعتين، وأيضا سيمتد إلى تعاون أوسع وأشمل بين جامعة المنصورة بمصر وعدد من الجامعات اليابانية الموجودة في اليابان.
 

قال دكتور سامح ندا، إن سياسة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تقوم على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وهي من الأهداف المهمة وهي نشر ثقافة الابتكار ودعم رواد الأعمال، كما أن كل خريجي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لهم دور عظيم في مجال تخصصهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدون مناصب مرموقة في الشركات الكبرى.
 

خلال الزيارة قام وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بعقد لقاءات مع عمداء ووكلاء كليات الهندسة والصيدلة والعلوم والفنون الجميلة والآداب، لبحث أوجه التعاون في التخصصات المشتركة.

IMG-20240530-WA0023
IMG-20240530-WA0023
IMG-20240530-WA0021
IMG-20240530-WA0021
IMG-20240530-WA0022
IMG-20240530-WA0022
شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة وفد الجامعة المصرية اليابانية

مواد متعلقة

مصرع عامل إثر سقوط ونش من الدور الـ11 بالمنصورة

بالأسماء.. 12 مصابًا في حادث تصادم على طريق جمصة المنصورة

انطلاق تدريب جراحة المثانة وتحويل مجري البول بجامعة المنصورة

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق ميت غمر

محافظ الدقهلية يبحث استعدادات العمل بالمرحلة الثانية لحياة كريمة

اعتماد ثلاثة برامج جديدة بـ "علوم المنصورة" من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

محافظ الدقهلية يشهد القرعه العلنية الثانية لأصحاب وحدات مساكن إيواء المجزر

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية الترم الثاني

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

"أنا عايزه حى".. أمن الجيزة يصطاد "خُط الجبل" فى معركة الفجر بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة