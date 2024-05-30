جامعة المنصورة تبحث تعزيز التعاون مع وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة دكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للشئون الأكاديمية والتعليم، وذلك في إطار بحث سبل التعاون والشراكة بين الجامعتين.



بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور شريف بدوي عميد كلية الهندسة.



ضم الوفد دكتور أحمد يحيي عبيد عميد كلية الأعمال الدولية والإنسانيات بالجامعة المصرية اليابانية، ومنسق الزيارة دكتور أحمد رموزي مدير برامج الفن والتصميم، الإعلامي مصطفى المنشاوي مسئول شئون الإعلام والاتصال المؤسسي بالجامعة.



تفاصيل الزيارة

تأتي الزيارة في إطار توجه جامعة المنصورة لعقد الشراكات مع عدد من الجامعات العلمية والبحثية المماثلة للجامعة في تخصصاتها، وتم خلال الزيارة النقاش حول أساليب وطرق التعاون المختلفة على المدى القريب، خاصة في المجال الهندسى وبرامج الفنون والتصميمات.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وإقامة تعاون مشترك بين الجامعات



ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر، بالتعاون المستقبلي بين جامعة المنصورة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، معربا عن تفاؤله بهذه الشراكة التي ستسهم بشكل كبير في تطوير أبحاث الجامعة في مجال التكنولوجيا، كما أشار إلى أهمية التعاون بين الجامعتين، وأيضا سيمتد إلى تعاون أوسع وأشمل بين جامعة المنصورة بمصر وعدد من الجامعات اليابانية الموجودة في اليابان.



قال دكتور سامح ندا، إن سياسة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تقوم على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وهي من الأهداف المهمة وهي نشر ثقافة الابتكار ودعم رواد الأعمال، كما أن كل خريجي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لهم دور عظيم في مجال تخصصهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدون مناصب مرموقة في الشركات الكبرى.



خلال الزيارة قام وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بعقد لقاءات مع عمداء ووكلاء كليات الهندسة والصيدلة والعلوم والفنون الجميلة والآداب، لبحث أوجه التعاون في التخصصات المشتركة.

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