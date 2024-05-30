الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: كلمة الرئيس في منتدى بكين تعكس جهود مصر في الدفاع عن حق الفلسطينيين

محمد الرشيدي عضو
محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ

قال محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى "العربي - الصيني" حملت رسائل عديدة وقوية بشأن عدد من الملفات والقضايا تخص الشأن العربي والدولي، وعلى رأسها ملفات توطين التكنولوجيا وأهمية حوكمة الاقتصاد العالمي والتغير المناخي وسبل تحقيق الأمن المائي لكافة الدول العربية.

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مكافحة ومواجهة التحديات العالمية
أضاف عضو الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري في بيان له اليوم، أن كلمات الرئيس السيسي أكدت أهمية الشراكات المصرية الصينية الممتدة في كافة المجالات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بما يحقق التنمية المستدامة، لا سيما الشركات الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية وفيما يتعلق بالطاقة والبنية التحتية، وذلك بما يعزز من جهود مكافحة ومواجهة التحديات العالمية.

 الشعب الجمهوري 

أشار عضو الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للصين وفي جلسة المنتدى العربي الصيني، عكست جهود مصر الحثيثة ومساعيها نحو حلول مستدامة لكافة المشكلات التي تواجه الأمن القومي العربي والعالمي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بحثًا عن آليات تحقق الاستقرار والسلام في المنطقة، بما يؤكد التزام مصر الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت عضو الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إلى أن مصر لا تدخر جهدًا ولا فرصة في كافة المحافل الدولية لرفض ممارسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات التهجير القسري وتصفية القضية، والتأكيد علي أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية والالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين.

مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى العربي -الصيني الاقتصاد العالمي

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