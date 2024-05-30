"أنا عايزه حى".. أمن الجيزة يصطاد "خُط الجبل" فى معركة الفجر بأطفيح

معركة شرسة خاضتها قوات أمن الجيزة ومباحث مركز أطفيح لإسقاط "خط أطفيح"، أحد أخطر العناصر الإجرامية عقب الكشف عن مكان اختبائه داخل كهف بإحدى المناطق الجبلية في أطفيح.

خطة مأمورية إسقاط المتهم تم وضعها بدقة وحذر؛ لخطورة العنصر المستهدف بعد ورود معلومات حول مكان اختفاء "فريج"، أخطر العناصر الإجرامية ذات السجل الجنائي العنيف، حيث اجتمع اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مع ضباط مباحث أطفيح، بالتعاون مع قوات من العمليات الخاصة لمحاصرة المتهم والخروج به دون خسائر في القوات المشاركة.

ساعة الصفر تم تحديدها فجرا لاستغلال الظلام في تحقيق عنصر المفاجأة للمتهم ومحاصرته من كافة الجوانب، بعد التأكد من حيازته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وترأس المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز أطفيح، قوة أمنية مدعمة برجال العمليات الخاصة، وتم استهداف وكر "الخط"، وفور وصول القوات شعر المتهم بوجودها فبادر بإطلاق أعيرة نارية صوب سيارات ورجال الشرطة، لتأتي صرخة من قائد المأمورية: "اتعاملوا معاه بس هاتوه حي".

ظل تبادل إطلاق النيران بين المتهم وقوات الشرطة لعدة دقائق قبل أن تنجح القوات، التي ضمت كلا من النقيب طلعت مجاهد والنقيب عبدالله شاهين والنقيب ماهر عادل والنقيب أحمد دويدار والنقيب أحمد عكاشة، في محاصرته من كافة الجوانب وإصابته بطلق ناري في الكتف لإسقاط السلاح الذي يحمله والسيطرة عليه، كما نجحت مباحث أطفيح في إلقاء القبض على المتهم.

معاينة وكر المتهم، تحت قيادة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد أبوالقاسم مفتش فرقة شرق الجيزة، أسفرت عن العثور على كمية ترسانة أسلحة وذخائر، بينها أسلحة ثقيلة "RBG" و"كلاشينكوف" وبنادق آلية وطلقات نارية.

كما تم تحريز كمية ضخمة من المخدرات بمختلف أنواعها: "حشيش وبانجو وأفيون وهيروين وأقراص ترامادول وآيس"، وتبين من التحريات أن المتهم هارب من 5 أحكام بالسجن المؤبد في قضايا قتل ومقاومة سلطات وسلاح ومخدرات.

وأضافت التحريات أن المتهم يتزعم عصابة لسرقة المواد البترولية من خطوط البترول في الصحراء.

تم اقتياد المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.