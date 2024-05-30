الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يجري تطويره على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحي، استكمالًا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة، رافقه خلالها المهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان، ولمياء الجيار رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تُعد استكمالًا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث ستتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

كما وجَّه محافظ بورسعيد بالبدء في تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الممشى السياحي ليشكل بانوراما متكاملة مع الممشى الجديد يليق بالمكان الذي يتواجد به بمدخل قناة السويس.

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بورسعيد الممشى السياحي رفع كفاءة تطوير محافظ بورسعيد

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