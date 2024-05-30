الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعيين عمرو فتوح رئيسًا للجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

عمرو فتوح
عمرو فتوح

قرر مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة فتح الله فوزي تعيين عمرو فتوح رئيسًا للجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تستهدف 18 بند لخدمة الاقتصاد تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

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وقال رئيس اللجنة، في أول تصريحاته عقب إسناد رئاسة لجنة ريادة الأعمال له، إن أهداف اللجنة تعزيز روح ريادة الأعمال بين أعضاء الجمعية وتشجيعهم على تأسيس مشاريع صغيرة ناجحة ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستدامة والنمو وتوفير التدريب والإرشاد للرواد في مجال إدارة وتطوير أعمالهم وتبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء اللجنة لتحفيز التعاون والابتكار مع توفير فرص التوظيف وخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات الصغيرة.

وتابع رئيس لجنة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه سيتم الإعداد لعدد من المشروعات تتضمن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول ريادة الأعمال، التسويق، إدارة المشاريع، والابتكار.

وشدد فتوح على استهداف تقديم استشارات مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة لدعمهم في تطوير أفكارهم وتحقيق أهدافهم.وتوفير معلومات حول فرص التمويل المتاحة لرواد الأعمال، إضافة إلى تقديم دعم في إعداد خطط الأعمال وتنظيم فعاليات شهرية أو ربع سنوية لتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل بين أعضاء اللجنة.بالإضافة الي تنظيم مسابقات لتشجيع الإبداع والابتكار بين أفراد الجمعية، مع منح جوائز مالية لأفضل الأفكار.

من جانبه، قال فتح الله فوزي، رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن المجلس قرر اتاحة الفرصة لضم عناصر وكوادر من شباب رجال الأعمال وتولي المناصب القيادية والإدارية بالجمعية لزيادة فاعلية الجمعية خلال المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة المشاركة لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

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