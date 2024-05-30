الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في افتتاح معرض "صُنِع في دمياط"..

باسل رحمي: نعمل على تنفيذ رؤية الدولة في النهوض بصناعة الأثاث

معرض صنع في دمياط
معرض صنع في دمياط

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات العاملة في قطاع الأثاث بدمياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر التي تتمتع بجودة عالية في الإنتاج وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا. 

وأضاف رحمي، أن الجهاز يُنسِّق باستمرار مع محافظة دمياط لتنظيم معرض "صُنِع في دمياط" للأثاث بشكل دوري ومنتظم في محافظة القاهرة، بجانب العمل على تطويره من دورة إلى أخرى، مما يتيح لصنَّاع الأثاث في دمياط الوصول إلى عملاء جدد وسوق أكبر يساعدهم على التوسع في مشروعاتهم ونموها.

جاءت تصريحات رحمي، على هامش افتتاح دورة جديدة من معرض "صُنِع في دمياط" للأثاث والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة خلال الفترة من 30 مايو وحتى 8 يونيو المقبل، حيث قام بافتتاح الدورة ٢٢ من المعرض باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعبداللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط ولفيف من مسؤولي الجهاز والمحافظة.

النهوض بصناعة الأثاث

وأفاد رحمي بأن "معرض صُنِع في دمياط" يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تقديم كل الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية. 

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض "صُنِع في دمياط" يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط، موضحًا أن المعرض يهدف إلى دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث حقق المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقه وإجمالي مبيعات تصل إلى 270 مليون جنيه بمشاركة مئات العارضين.

وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ ما يزيد على ٢٥٠ مليون جنيه في مجال الأثاث استفاد منها ما يزيد على 5700 مشروع وفَّرت 18 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 أبريل 2024.

وأضاف رحمي، أن الجهاز أتاح الآلاف من الخدمات غير المالية من خلال وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظة منها رخص نهائية وشهادات تصنيف ومزايا، مما يسمح لأصحاب المشروعات الاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 مؤكدًا أن كل المشروعات المشاركة من عملاء الجهاز في هذه الدورة من المعرض قد تم توفيق أوضاعها.

دعم أصحاب المشروعات

وأشار رحمي، إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة "تدوم دمياط... مع جهاز تنمية المشروعات" لتمويل صنَّاع الأثاث بالمحافظة بإجمالي قدره 50 مليون جنيه ووجه الدعوة لأصحاب المشروعات للتوجه لمكتب الجهاز بالمحافظة للاستفادة من هذه المبادرة بالإضافة إلى عدد متنوع من الخدمات غير المالية لمساعدة المشروعات على تطوير منتجاتها وآلياتها الإدارية.

وأضاف أنه سبق وأن تم تكليف الجهاز بتمويل مشروعات فرش الإسكان الاجتماعي بشاير الخير 3، 5 بغيط العنب بمحافظة الاسكندرية.

من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض "صُنِع في دمياط" يستهدف استكمال الخطة التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة الوطنية بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.

وأشادت عوض، بما تم تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعرض سنويًا وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها، خاصة مع تمتع أبنائها بمهارة فريدة توارثها الأجيال منذ عقود طويلة.

جدير بالذكر أن المعرض في دورته الحالية يضم أكثر من 50 مصنع أثاث يعرضون تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.

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