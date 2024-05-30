"نقابة الصيادلة" تجدد بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

جددت النقابة العامة لصيادلة مصر، اليوم، بتجديد بروتوكول التعاون مع الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية، والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية، حيث تضمن البروتوكول تقديم الأكاديمية لبرامج دراسية متخصصة في إدارة الأعمال التي تدعمها تكنولوجيا SAS طبقا للمعاير الدولية الخاصة بالتحول الرقمي وتحليل البيانات، وذلك استمرارا لسعي النقابة العامة لصيادلة مصر الدائم لدعم التعليم الصيدلي، وحرصها على رفع كفاءة أعضائها لمواجهة التحديات الراهنة، والحصول على فرص عمل أفضل.

تقدم الأكاديمية للصيادلة برامج دراسية للدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال DBA، إضافة إلى الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA، وذلك بمنح جزئية مميزة مع تقديم تسهيلات في السداد لأعضاء نقابة الصيادلة.

الجدير بالذكر أن كافة شهادات الأكاديمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ويحصل خريجو البرنامج مع انتهاء دراستهم على شهادتين وهما شهادة الأكاديمية وشهادة من SAS.

كما ستقدم الأكاديمية دورات مجانية بواسطة خبراء واستشاريين لأعضاء نقابة الصيادلة لتطوير الكوادر الطبية في التخصصات التالية: (إدارة الأعمال، التحول الرقمي، تحليل البيانات، التسويق، إدارة المشروعات، إدراة المخاطر، ريادة الأعمال وتطوير المشروعات وإدارتها، التحول الرقمي ودورة المؤثر على المؤسسات، تطبيقات بحوث العمليات في الإدارة).

من جانبه قال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إن الأكاديمية إحدي مؤسسات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية، وهي غير حكومية وغير ربحية تقدم خدمات لكافة القطاعات من خلال متخصصين في الماجستير المهني والدكتوراه المهنية.

وأضاف أن البرامج التي تقدمها الأكاديمية تهيئ الدارس إلى العمل فورًا في التخصصات المختلفة، نظرا لطبيعة الدراسة العلمية التطبيقية التي تقدمها الأكاديمية لخريجيها منذ 37 عامًا، حيث أصبح خريجو الأكاديمية وزراء، ومحافظين، ورؤساء بنوك ورؤساء لكبرى الشركات، ومديرين في كافة القطاعات بمجالات عملهم، حيث تمنح الأكاديمية مهارات يرغب أصحاب العمل رؤياها في السير الذاتية للعاملين، ففي العام الماضي كان يوجد أكثر من 197 ألف وظيفة تتطلب الحصول على الدورات التي تقدمها الأكاديمية.

وأشار إلى أهمية الماجستيرالمهني والدكتوراه المهنية للصيادلة ليتمكنوا من إدارة الصيدليات بشكل أفضل، ومساعدتهم في تولي مناصب إدارية في الشركات والمستشفيات، وتهيئتهم للإدارة والتسويق بصفة عامة.