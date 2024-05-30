حماة الوطن بالخارج: زيارة الرئيس السيسى للصين تدعم التكامل الاقتصادى والسياسى المشترك

أشاد المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشئون المصريين بالخارج، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية ولقاء نظيره الصيني لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت غاية في الأهمية، لما يشهده العالم من تطورات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وهذا ما تهدف إليه القمة.

وقال علاء زياد إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى الذى عقد بالعاصمة بكين، بمشاركة الرئيس الصينى شى جين بينج وعدد من القادة العرب لبحث أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها، وجه رسائل قوية ومحددة.

المجتمع الدولي

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ركزت على أهمية دعوة الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي مرة أخرى للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ورسالة تحذيرية بأن الأمن المائي قضية وجودية ولن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.

علاقات الشراكة الاستراتيجية

وأوضح علاء زياد أنه مع مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، أصبحت العلاقات الاقتصادية والتجارية أكثر تكاملًا خاصة في ظل رؤية مصر لخطة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

ونوه علاء زياد إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لفتح آفاق عديدة لتعزيز العلاقات الدولية لدعم الشراكة الاقتصادية والسياسية لخدمة مصر داخليًا وخارجيًا.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لإسهام الصين على مدار السنوات الماضية في دعم مشروعات التنمية في مصر، وتطلعه للارتقاء بالعلاقات وبدء مرحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الواعدة التى تمتلكها مصر في هذا الإطار.