أحد أوائل الإعدادية بالجيزة: "نفسي أكون مهندس وأدرس حاسبات ومعلومات"

أعرب الطالب محمود محمد عمر عبدالكريم، أحد أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن سعادته بحصوله على المركز الأول في نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024.

وفي حديثه لـ"الدستور"، قال الطالب بمدرسة "الشهيد عاطف الإسلامبولي" التابعة لإدارة البدرشين، إن حصوله على الدرجات النهائية جاء نتيجة مثابرة وتحدي، مضيفًا أنه يتمنى الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات وأن يعمل مهندسًا في المستقبل.

اعتماد نتيجة الإعدادية فى الجيزة بنسبة نجاح 87.5%

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح 87.5%، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 18 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة 6 أيام، وتقدم لها 191068 طالبًا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك"، وموقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة على الإنترنت نتيجة الشهادة الإعدادية.

خطوات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وسوف تتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب، عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/