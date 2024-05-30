الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحد أوائل الإعدادية بالجيزة: "نفسي أكون مهندس وأدرس حاسبات ومعلومات"

محمود محمد أحد أوائل
محمود محمد أحد أوائل الطلبة بمحافظة الجيزة

أعرب الطالب محمود محمد عمر عبدالكريم، أحد أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن سعادته بحصوله على المركز الأول في نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024.

وفي حديثه لـ"الدستور"، قال الطالب بمدرسة "الشهيد عاطف الإسلامبولي" التابعة لإدارة البدرشين، إن حصوله على الدرجات النهائية جاء نتيجة مثابرة وتحدي، مضيفًا أنه يتمنى الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات وأن يعمل مهندسًا في المستقبل.

اعتماد نتيجة الإعدادية فى الجيزة بنسبة نجاح 87.5%

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح 87.5%، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 18 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة 6 أيام، وتقدم لها 191068 طالبًا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك"، وموقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة على الإنترنت نتيجة الشهادة الإعدادية.

خطوات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وسوف تتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب، عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/

اوئل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أوائل الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

محافظ الجيزة: رصف وتوسعة طريق المريوطية بدءا من شارع فيصل وحتي كوبري الصحابة

الأكثر قراءة

عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

عاجل| دخول رفح يهدد بقاء إسرائيل.. وإعلامها يطالب بإصلاح العلاقات مع مصر فورًا

"أنا عايزه حى".. أمن الجيزة يصطاد "خُط الجبل" فى معركة الفجر بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة