الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعاون العربي الصيني يتصدر "إكس".. تفاعل كبير مع تصريحات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدّر هاشتاج (#التعاون_العربي_الصيني) ترند منصة "إكس" خلال الساعات الأخيرة، في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين للمشاركة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، وألقى الرئيس السيسي كلمة مصر التي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية.

واستعرض الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية.

الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني

على الفور، صعد هاشتاج #التعاون_العربي_الصيني مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح ترند على منصة "إكس" من خلال التغريد عليه، بالتزامن مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ودعم النشطاء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تناولها خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، مؤكدين بتمسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

  1. نشيد بتطور العلاقات بين الصين والدول العربية في المجالات كافة.
  2. نشيد بموقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
  3. اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية لوقف الحرب في غزة.
  4. العمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
  5. التصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
  6. الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.
  7. أثق بما ستخلص إليه أعمال المنتدى من دفعة إيجابية ملموسة.
  8. تعزيز التعاون لمواجهة تحديات حوكمة الاقتصاد العالمي والتغير المناخي.
  9. وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون.
  10. لن نسمح بما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.
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