الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"احنا مين؟".. موعد عرض الموسم الثاني من "أم الدنيا"

مسلسل أم الدنيا
مسلسل أم الدنيا

أعلنت منصة watch it الإلكترونية، عن استعدادها لطرح الموسم الثاني من سلسلة سرد تاريخ الحضارات الوثائقي “أم الدنيا”، والذي تقدمه الفنانة سوسن بدر، لتنطلق أولى حلقاته يوم 6 من شهر يونيو المقبل.

تفاصيل الموسم الثاني من أم الدنيا

يرصد مسلسل “أم الدنيا” تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار “إحنا مين؟”، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

ويتكون العمل من 15 حلقة ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة  التي مرت بها مصر مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلي العصر الفاطمي.

كواليس تصوير مسلسل أم الدنيا 2

والسلسلة الوثائقية “أم الدنيا” من بطولة الفنانة سوسن بدر، إذ تشارك فيه بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القدمية من بداية العصور القديمة حتى العصور الحديثة، وهو من إخراج محمود رشاد.

وانطلق تصوير الجزء الثاني من مسلسل “أم الدنيا” في منتصف شهر نوفمبر الماضي ودخل العمل مراحله النهائية استعدادا لعرضه على منصة "watch it" على ان يعرض في وقت لاحق على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وشارك في إعداد السلسلة لجنة ضمت عددًا كبيرًا من علماء المصريات والتاريخ المصري الحديث بجانب لجنة من المتخصصين في مجالات مختلفة لمراجعة كل المعلومات  التاريخية التي وردت في السلسلة وذلك لضمان تقديم عمل توثيقي هو الأول من نوعه الذي يسرد تاريخ مصر مرورًا بكل الحضارات، السلسلة أيضًا هي جزء من مشروع كبير لإنتاج وثائقيات عن الدولة المصرية بشكل محترف وعلمي.

تفاصيل الجزء الأول من مسلسل أم الدنيا

عرض الجزء الأول من مسلسل “أم الدنيا” في شهر سبتمبر من عام 2022، وتكون الجزء الأول من السلسلة من 15 حلقة بسلسلة لتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات.

الحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات مهمة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعدًا إنسانيًا ودراميًا لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة.

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