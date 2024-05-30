كومباني: لا يهمني الانتقادات.. فخور بتدريب بايرن ميونخ والجميع مقتنع بقدراتي

تحدث البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن مهمته الجديدة مع العملاق البافاري وطموحاته مع الفريق في الموسم المقبل.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن، أمس الأربعاء، تعيين فينسنت كومباني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للألماني توماس توخيل الذي تم فسخ التعاقد معه؛ بسبب سوء النتائج والخروج بموسم صفري محليًا وقاريًا لأول مرة منذ سنوات.

كومباني يتحدث عن توليه تدريب بايرن ميونخ

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، تصريحات فينسنت كومباني في المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام، قائلًا: "الضغط لا يقلقني، ما يهمني حقًا هو عملي واجتهادي مع الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف: "تم التعاقد معي بعد إجماع من الأعضاء في بايرن ميونخ، لهذا سأبذل قصارى جهدي لقيادة الفريق نحو التتويج بمختلف البطولات الممكنة، متحمس لبدء الموسم الجديد".

وأوضح: "كارل هاينز رومينيجه وأولي هونيس وافقا على التعاقد معي، الجميع مقتنعون بقدراتي، وأثق في أنهم سيكونون راضين عن عملي".

وشدد: "اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد معي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي، ووافقت على الفور بعد الحديث مع المسئولين".

وعن الانتقادات التي تعرّض لها خلال الساعات القليلة الماضية، أكد كومباني: "لا يهمني الانتقادات وما يفكر به العالم، الأهم هو الشأن الداخلي ودعم النادي لي".

وواصل: "لقد دربت أندرلخت البلجيكي، وبيرنلي الإنجليزي، وهذا ما أجلبه معي لبايرن ميونخ، وسأقوم بتنفيذ طريقتي في ألمانيا".

كومباني يكشف مهمته المقبلة مع بايرن ميونخ

وبسؤاله عن أسلوبه في اللعب، قال كومباني: "أن يتميز اللاعبين بالشجاعة، والقتال في أرض الملعب، هذا ما أتمنى حدوثه في بايرن ميونخ، وهذا الذي سنعمل على ظهوره".

وأكد: "أعلم مدى شعبية بايرن ميونخ في ألمانيا، لذلك فخور بوجودي في هذا النادي".

وعن صفقات الموسم المقبل، أجاب كومباني: "من المبكر الحديث عن هذا الأمر، أتطلع حاليًا للعمل مع المتواجدين، نحن نريد تطور وتحسن الفريق".

وعن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في "أليانز أرينا" بألمانيا، قال كومبابي: "سيكون أمرًا مميزًا بالنسبة لنا بالتأكيد".

واختتم كومباني تصريحاته، قائلًا: "نريد أن نصل إلى نهائي التشامبيونزليج من أجل اللعب على أرضنا ووسط جماهيرنا".