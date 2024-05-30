ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 45 جنيهًا بنهاية العام

توقعت كارلا سليم، خبير اقتصادي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد، وصول سعر صرف الدولار إلى 45 جنيها قبل نهاية عام 2024 وهذا مدفوع بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لهيكلة الاقتصاد المصري.

وأضافت خلال المائدة المستديرة التي عقدها البنك اليوم الخميس بحضور فيليب دوبا-بانتاناكس، كبير الاقتصاديين، أن سعر الدولار من الممكن أن يشهد ارتفاعات من جديد خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى مستويات 50 جنيها.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

وتوقعت خفض البنك المركزي الفائدة بالسوق المصرية بداية من الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح من 3 إلى 5% حتى نهاية العام.

تراجع معدلات التضخم

وتوقعت انخفاض معدل التضخم إلى 29.8% بنهاية يونيو المقبل من 32.5% بنهاية أبريل الماضي.

ورجحت هبوط معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام الجاري ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 20% العام القادم.

كان معدل التضخم على مستوى المدن تراجع للمرة الثانية على التوالي في أبريل الماضي ليصل إلى 32.5% من 33.3% في مارس الماضي.

وأعلن بنك ستاندرد تشارترد رسميا عن بدء عملياته المصرفية في مصر بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري خلال يناير الماضي.

ويعد إطلاق البنك لخدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في مصر.

وسيقدم البنك خدماته المصرفية للجهات السيادية والحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في البلاد.