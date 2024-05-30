محافظ بنك إسرائيل المركزى: تكلفة الحرب ترتفع لـ67 مليار دولار

قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الخميس، إن تكلفة الحرب على قطاع غزة حتى عام 2025 ستصل إلى 253 مليار شيكل (67 مليار دولار)، بزيادة 53 مليار شيكل عن الـ200 مليار التي تم تقديرها عند بداية الحرب.



ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى يارون قوله- في مؤتمر اقتصادي- إن تكاليف الحرب الأمنية والمدنية "كبيرة" وتشكل عبئًا على الميزانية، ومن المتوقع أن تنمو ميزانية الجيش والأمن في المستقبل بشكل دائم، ليكون لها تأثير على الاقتصاد الكلي، مُحذرًا من أنه لا يمكن إعطاء "شيك على بياض" للجيش.



وتوقع البنك خسارة 35 مليار شيكل أخرى من عائدات الضرائب بسبب الحرب، و23 مليار شيكل للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة.