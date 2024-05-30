الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لن نسمح بالعبث.. ماذا قال الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية في الصين؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر في الاجتماع، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبةً بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية، وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس السيسي:

 

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

  • نشيد بتطور العلاقات بين الصين والدول العربية في المجالات كافة.
  • نشيد بموقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
  • اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية لوقف الحرب في غزة.
  • العمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
  • التصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
  • الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.
  • أثق بما ستخلص إليه أعمال المنتدى من دفعة إيجابية ملموسة.
  • تعزيز التعاون لمواجهة تحديات حوكمة الاقتصاد العالمي والتغير المناخي.
  • وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون.
  • لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.

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زيارة الرئيس السيسي للصين

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين أول أمس، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جينبينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية، ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.

كما أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيارة ستتضمن أيضًا حضور الرئيس الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد اليوم الخميس 30 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

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