الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: "القاهرة الإخبارية" تعكس ثقل مصر إقليميًا وصورتها أمام العالم

محمد الباز
محمد الباز

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حول فوز قناة "القاهرة الإخبارية" بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 في البحرين، مؤكدًا أنها تعكس ثقل مصر الإقليمي وصورتها أمام العالم.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "طالب الكثير بضرورة تدشين قناة دولية تتوجه إلى جمهور خارج مصر، من أجل أن تصل رسائلنا إلى العالم".

وأكد أن هذا الأمر كان مهمًا على المستوى السياسي؛ لأن مصر لها دور وتمثل ثقلًا كبيرًا وتحتاج إلى توصيل العديد من التفاصيل والمواقف، لذلك كان لا بد أن يكون لدينا أداة إعلامية قوية.

وتابع: "منذ سنوات كانت هناك قنوات عربية إخبارية تشكل الصورة عن مصر طبقًا لما تراه، ولا تنقل الحدث كما هو".

وأوضح أنه بعد أحداث 2011 بدا إطلاق قناة إقليمية في مصر أمرًا ضروريًا؛ مضيفًا: "في بعض الأحداث كان يُلعَب بنا الكرة إعلاميًا، والمواطن يبقى عاوز يعرف إيه اللي بيحصل ويجد قنوات أخرى لديها أجندات لا تتناسب مع مصر".

وأردف: "عندما أصبح لدينا إرادة حقيقية قوية وقدرة على التنفيذ تم إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، هذا الكيان الذي يعكس ثقل مصر الإقليمي وصورتها أمام العالم".

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